¿Construyes tu vida sobre la roca de Dios o sobre la arena?

En una de sus homilías, el papa Francisco alentó a los fieles a preguntarse si construyen su vida sobre la roca de Dios o sobre la arena de la mundanidad, el orgullo y la vanidad.

El Evangelio de San Mateo que habla del hombre que construyó su casa sobre roca y que resistió los vientos y las riadas porque estaba bien cimentada.

Podríamos preguntarnos: ¿Soy un cristiano del decir o del hacer? ¿Construyo mi vida sobre la roca de Dios o sobre la arena de la mundanidad y la vanidad? ¿Soy humilde, busco andar siempre sin orgullo y así servir al Señor?

Dios es la fuerza. Pero muchas veces quien confía en el Señor no figura, no tiene éxito, está escondido, pero está en donde debe estar. No tiene su esperanza en el decir, en la vanidad, en el orgullo, en los poderes efímeros de la vida.

La concreción de la vida cristiana nos hace ir adelante y construir sobre esa roca que es Dios, que es Jesús, sobre lo sólido de la divinidad, sobre la verdad y no sobre las apariencias o sobre la vanidad, el orgullo, las recomendaciones.

El decir es un modo de creer, pero muy superficial, a mitad de camino: yo digo que soy pero no vivo como cristiano. Es un poco maquillarse como cristiano.

La propuesta de Jesús es siempre concreta. Cuando alguno se acercaba y pedía consejo, eran siempre cosas concretas.

Las obras de misericordia son concretas: "Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los enfermos. Socorrer a los presos. Enterrar a los muertos. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que está en el error. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos".

La tercera comparación es la de alto y bajo, que podría entenderse mejor como los orgullosos y vanidosos en contraposición con los humildes.

El Señor ha derribado a los que viven en lo alto, ha derrocado la ciudad exaltada, la derrocó hasta la tierra, la arrasó hasta el suelo. Los pies la pisotean: son los pies de los oprimidos, los pasos de los pobres.

Nos lo recuerda el canto de la Virgen, en el Magnificat cuando el ángel le anuncia que va a ser Madre de Dios:

"Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava".

"Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación".

"Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos".

"Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre".

Pidamos a la Virgen esa humildad y concreción.