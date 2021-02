"Continúen inventando"

Jeff Preston Bezos es un empresario y magnate estadounidense. Es el fundador y director ejecutivo de la empresa de venta online Amazon. En 2015 fue el quinto hombre más rico del mundo, y en 2017 alcanzó el primer puesto de la lista Forbes. Aunque recientemente Elon Musk, con sus 185 mil millones de dólares de capital, le quitó el lugar del hombre más rico del mundo, él con sus 184 mil millones es el segundo.

Amazon es mi "lovemark", es decir una de mis marcas más "amadas" y no solo por la satisfacción que he tenido durante todos los años que he sido cliente, sino porque admiro su modelo de negocio y la forma en que la compañía es gestionada. La misión de Amazon, "ser la empresa más enfocada al consumidor del planeta", me parece genial.

A principios de este febrero Bezos hizo un anuncio importante, la revista Forbes lo reporta así: Jeff Bezos buscará conquistar el espacio tras renunciar como CEO de Amazon. El multimillonario se enfocará en su empresa espacial, Blue Origin, para impulsar el transporte orbital. Enfrenta una feroz competencia con SpaceX, de Elon Musk.

Envió una carta de despedida, realmente inspiradora, a sus 1.3 millones de empleados. Comparto unos fragmentos. La dirige a sus "compañeros Amazonians".

Su gran visión se refleja en esta parte: "Este viaje empezó hace alrededor de 27 años. Amazon solo era una idea y no tenía nombre. La pregunta que más me hacían en ese entonces era, ‘¿qué es Internet?’ Afortunadamente, no he tenido que explicarle eso a nadie en un largo tiempo".

Lo que ha logrado es sencillamente impresionante: "Actualmente damos empleo a 1.3 millones de personas dedicadas y talentosas, proveemos servicios a cientos de millones de clientes y compañías, y somos ampliamente reconocidos como una de las empresas más exitosas del mundo".

La clave del éxito: "¿Cómo sucedió esto? Invención. La invención es la fuente de nuestro éxito. Hemos hecho cosas locas juntos, y luego hicimos que fueran normales. Fuimos pioneros a la hora de establecer las reseñas de clientes, recomendaciones personalizadas con un clic, el increíblemente rápido servicio de envíos Prime, el programa para automatizar comercios Just Walk Out, la Promesa Climática, Kindle, Alexa, marketplace, infraestructura y computación en la nube, Career Choice, y mucho más. Si las cosas se hacen de manera correcta, pocos años después de una invención sorprendente, esta se vuelve normal. Las personas bostezan. Y ese bostezo es el mayor cumplido que un inventor puede recibir".

Y lo más importante es que disfruta lo que hace. "Creo que mi trabajo es divertido y tiene impacto. Tengo la posibilidad de trabajar con los compañeros más inteligentes, talentosos e ingeniosos. Durante los buenos tiempos, fueron humildes. Cuando fueron duros, han sido fuertes y brindado su apoyo, y nos hemos hecho reír. Trabajar en este equipo es una alegría".

Su disposición a seguir enfrentando retos es muy motivadora. "Pese a que sigo bailando al entrar a mi oficina, estoy ansioso por empezar esta transición. Millones de clientes dependen de nuestros servicios y más de un millón de empleados dependen de nosotros para su sustento. Ser el CEO de Amazon es una gran responsabilidad, y tiene un efecto desgastante. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil prestarle atención a cualquier otra cosa. Nunca he tenido más energía que ahora, y esto no tiene nada que ver con jubilarme".

"Continúen inventando y no se desmotiven cuando al principio la idea parezca loca. Acuérdense de deambular. Dejen que la curiosidad sea su brújula. Sigue siendo el día 1".