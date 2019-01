¿Continuidad o ruptura en la política educativa?

Este 21 de enero dio inicio un nuevo año escolar, una ocasión apropiada para reflexionar sobre los avances y desafíos del sistema educativo; estamos a las puertas de un cambio de gobierno que podría implicar un nuevo viraje en la política educativa. Es un lugar común sostener que cada gobierno cambia su plan educativo; no obstante, no es menos cierto que hay elementos que se han conservado a lo largo de los años; por ejemplo, la reforma de los años noventa sigue viva en muchos aspectos, no solo en lo que se refiere a sus efectos sino en puntos estratégicos; basta con que recordemos el currículo nacional, la evaluación educativa, la legislación (sus tres grandes leyes), entre otros aspectos estructurales.

En definitiva, el país requiere de grandes acuerdos en política educativa, algunos de ellos ya planteados en esfuerzos intersectoriales de diálogo y construcción de propuestas de nación como el Plan El Salvador Educado; pero estos no necesariamente implican continuidad sino ruptura con el camino recorrido. La legislación educativa es deficiente, tanto para responder a los retos de la dignificación docente, como a los que implica la calidad educativa y el necesario fortalecimiento de la presencia del Estado en algunos ámbitos como la formación inicial docente, o por qué no, el financiamiento de la educación.

Uno de los avances más significativos en los últimos años tiene que ver con la formación docente, no solo en lo referente al enfoque y cobertura (el 70 % de la planta docente nacional en todas las especialidades incluidas las áreas deficitarias), sino porque está claro que el país necesita una plataforma pública permanente que atienda de forma inteligente las necesidades cambiantes de profesionalización del magisterio. Del Plan de Formación Docente surgió la novedosa participación, en la historia del país, del magisterio en la generación de nuevos procesos de evaluación de los aprendizajes y replanteamientos del currículo nacional. Hace falta, con una mirada de más largo aliento, incluir, en el futuro inmediato, a los estudiantes en el proceso de construcción de política educativa y también plantear la evaluación docente, medidas necesarias para oxigenar el sistema y superar tanto el adultocentrismo como el docentrismo.

El acercamiento de experiencias como el Programa de Jóvenes Talento al sistema educativo ha permitido fortalecer la educación científica; no obstante, hace falta construir currículo nacional, articular enfoques, fundamentos y metodologías de las diferentes áreas curriculares. Estos años en los que se visibilizó e institucionalizó la atención educativa de la primera infancia y que nos plantean el enorme reto de atender a más de 400 mil niños y niñas, sin olvidar la deuda en educación media, deben recordarnos que hay puntos en los que no estamos dispuestos a retroceder. Hemos visto que es posible contar con escuelas de infraestructura integral, por tanto, debemos aspirar a que todas nuestras escuelas sean integrales; asimismo, que la música y otras expresiones del arte pueden volver a la escuela, y posibilitar procesos incluyentes que respondan a las vocaciones de la juventud; sin soslayar que sigue siendo un compromiso invertir más y mejor en educación.