Contra la corrupción, instituciones fuertes

Recientemente hemos visto un hecho insólito, pero que todavía nos alienta al percatarnos que hasta hoy el Órgano Judicial mantiene su independencia, ya que a pesar de los deseos del presidente electo, Bukele debió aceptar que había delinquido y calumniado a otra persona y además de disculparse públicamente, debió pagar cincuenta mil dólares como compensación por su delito.

Esto contrasta con la petición que todos tenemos a los gobernantes sobre que ya estamos hartos de la corrupción y que estamos más que de acuerdo con una comisión contra la impunidad, pero que mida a todos con la misma vara y no dedicada contra los enemigos políticos, situando al presidente de turno por sobre la ley y haciéndolo intocable. Por ello, la famosa comisión de ninguna manera puede estar dirigida por el Ejecutivo, porque no habría ninguna diferencia con la actual secretaría para la transparencia, a no ser que se trate de un brazo político para descabezar a todos lo que no estén de acuerdo con el régimen. La comisión entonces, debe servir para fortalecer a las instituciones e impedir los desmanes de cualquier funcionario en el ejercicio del Poder; y fortalecer por tanto, a los tribunales, para perseguir al delito, independiente de quién o cuándo se haya cometido.

Hace unas semanas el ciudadano que ganó las elecciones (pero que todavía no ostenta la primera magistratura) había decidido no presentarse a los tribunales porque él creía que su CICIES era para los otros pero que él no tenía por qué responder de sus actos. Hoy se ha dado cuenta, que ni él ni nadie está sobre la ley y eso le costó bastante, más en su soberbia que aparentemente en su bolsillo, a juzgar por la forma como se mira en el video que tira los cincuenta mil dólares sobre la mesa, como si se tratara de basura, mientras toma un batido desdeñando al tribunal, dado que por respeto no se come o bebe en la Sala de Audiencias.

Hoy El Salvador se encamina a su tercera transición democrática sin tropiezos: primero el ingeniero Duarte del PDC pasó la banda presidencial al licenciado Cristiani de ARENA; luego hizo lo propio el entonces presidente Saca, con el entrante Funes del FMLN; y próximamente lo hará el profesor Sánchez Cerén con el señor Bukele del partido GANA. Lo único que nos asegura que continuará la senda por la democracia en nuestra República son las instituciones fuertes e independientes; si no, el poder corruptor, sin los contrapesos necesarios, hará que las mentes ávidas del absolutismo y con tendencias autocráticas, pronto se crean ungidos para continuar en la presidencia e intenten inconstitucionalmente plebiscitos para perpetuarse.

Como todo, habrá señales que anuncien el peligro: la persecución política, el acoso a los medios de prensa independientes, la imposición de medidas populistas por la fuerza de las turbas y la destrucción de la institucionalidad; pero los primeros signos ya los tenemos frente; cada uno de los adversarios del nuevo régimen es insultado inmisericordemente (si no lo cree y usted tiene un pensamiento independiente, tómese el tiempo de leer los insultos y amenazas que recibe quien esto escribe, por ejemplo) y observe cómo la CICIES está siendo "vendida" como un elemento de ataque, más que de combate a la corrupción.

De la ciudadanía y de los partidos de oposición fuertes depende el futuro de la República.