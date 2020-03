Contrabando de coronavirus

Si usted busca en Google "contrabando", le aparece una larga lista de historias, ninguna tan espeluznante como la de la salvadoreña que contrabandeó el coronavirus a El Salvador. Simplemente le valió sorbete la cuarentena, a pesar de que venía de Italia. El típico "me vale madre" (por no decir la palabrota) de un salvadoreño.

Medicamentos que salvan vidas, materia prima, maquinaria, y demás bienes que nos traen desarrollo y progreso, tienen que pasar por aduana. Pero el narcotráfico, el contrabando que quiebra al mercado local, la trata de personas, y ahora el coronavirus, se zampan por puntos ciegos.

Triste la mentalidad salvadoreña: nos jactamos orgullosamente de evadir la ley; estacionamos a doble fila, o en espacios para discapacitados que no nos corresponden; sacamos el trabajo a medias; buscamos la coima, la jarana, ver a quién enganchamos; evadimos impuestos, mentimos, recibimos dinero (o sobresueldos) debajo de la mesa. Y el que no lo hace, como yo, es por ¡pendejo! Esta prepotencia, jarana y el "me vale" nos condena a nunca salir del subdesarrollo.

Esta vez, el "me vale" nos traerá enfermedad y muerte. Por más cercos sanitarios que habiliten, la contrabandista del coronavirus ya dejó una estela de personas contaminadas; su sello de muerte exponencial.

Y para complicar nuestra historia, el contrabando y la animalada salvadoreña seguirán castigando nuestra economía, y frenando las oportunidades de desarrollo. Entre menos plata limpia circule, más hambre. Tanto daño que nos causamos nosotros mismos.

Ya el pueblo está harto de tanto chanchullo. Del modus vivendi falso, del contrabando; del progreso del malía, a costillas del honrado. Nuestra propia "indiosincrasia" nos lleva a caminar como el cangrejo. Y aun así, nos ofendemos cuando nos dicen que lo que hacemos no es correcto, y seguimos apoyándonos en el compadrazgo, para que nos defienda; siempre buscando una salida fácil.

Sin conciencia, y con mucha prepotencia, el contrabando no trae nada bueno, ni para la economía ni para la comunidad. Nos destruye, no genera impuestos, y crea un circulante económico falso, que no puede penetrar en la banca formal.

¿Cuándo podremos hacer valer las leyes? ¿Cuándo dejaremos de decir "me vale"? Hoy por esa vieja que pasó por un punto ciego, el pueblo pagará caro. También por los políticos que se niegan a dar el ejemplo; los que se rodean de vivianes en alianzas nefastas de poder.

El contrabando de coronavirus a El Salvador representa un daño colectivo sin precedentes. Una anécdota de terror, encabezando la lista actual en Google. Ojalá la pandemia nos enseñe a ser mejores salvadoreños. No podemos seguir así, el destino nos pasará factura diciéndonos "me vale madre El Salvador".