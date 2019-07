Control institucional y confusión

La percepción ciudadana acerca de la criminalidad y de la impunidad ha crecido; vemos al salvadoreño preocupado de lo que sucede en las calles. Este ha sido el factor inspirador de una posición del gobierno anterior que no es necesariamente una política pública: El Salvador Seguro.

El ciudadano continúa confundido frente a las manifestaciones del GOES anterior sobre lo que el nuevo gobierno aún no se manifiesta. Obviamente no hubo el necesario nivel de consulta ciudadana. No sabemos si este plan o programa cumplirá el objetivo de colmar la tranquilidad y paz social que necesitamos. Reina la confusión.

Las más recientes leyes tampoco pasaron por una consulta de sectores calificados, como universidades, tanques de pensamiento, Iglesias, profesionales, expertos, etcétera. Aunque sí se alega por sus promotores, que responden a "estándares internacionales", o lo que es lo mismo, importamos leyes, como la de extinción de dominio y la de lavado, entre otras.

Debemos opinar sobre dos temas fundamentales:

a) Falta de control institucional.

b) Confusión ciudadana.

A) Los salvadoreños tomamos las riendas de nuestro destino al firmar la paz y comenzar a reducir la presencia de la ONU en el país. Esto fue positivo. Lo que puede ser negativo 28 años después es que sea sustituida por paternalismo estatal conducido por personas que carecen de experiencia y formación académica en materia de seguridad ciudadana, como en los dos Gobiernos anteriores.

La política criminal del Estado debe ser manejada con más democracia y jamás con actitudes o reacciones por sentir de parientes, amigos que han sido víctimas de la delincuencia. El miedo de las calles no debe pasar a las casas; los salvadoreños hemos pagado con sangre el aprender a vivir con responsabilidad e independencia, no podemos permitir que el Estado piense por nosotros y nos "proteja" más allá de sus límites: los límites del Estado y del Gobierno aparecen en la Constitución y están vivos en la cultura nacional. No creo que a nadie le interese (suponiendo que la nueva política sea efectiva) poder caminar tranquilo por las calles cuando no sabe en qué momento el Estado, con poderes o medidas extraordinarias, se puede meter a su casa y detenerle en la madrugada.

B) El problema de la delincuencia no es de leyes. Limitarse a reformas legales manifiesta la ausencia de una política criminal del Estado. ¿Dónde están los mecanismos operativos, efectivos y realistas, de transformación cultural, de coordinación interinstitucional y de mejoramiento de la estructura y organización de cada uno de los subsistemas? El tema es de madurez institucional y de desarrollo organizacional de las agencias responsables de perseguir el delito: la Policía y la Fiscalía General de la República. El problema es de prevención del delito que le corresponde al Gobierno mediante su Ministerio de Educación y programas de desarrollo social. El problema es de rehabilitación social que también le corresponde al Gobierno.

El Reto está planteado. Urgentemente debemos asumir el control institucional y la protección de los derechos.