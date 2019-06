Conviene recordarlo, una y otra vez

No hay que olvidar que la Constitución de la República establece que la soberanía y el poder residen en el pueblo todo, pueblo diverso que periódicamente, como mandante, confía en otros la representación de sus intereses y necesidades. Pueblo que confía y mandata el respeto a la forma de gobierno –democrático, republicano y representativo– y al sistema político pluralista, que se expresa por medio de los partidos políticos.

La Constitución de la República establece que los funcionarios y empleados públicos (no define estas categorías) están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. También dice que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.

Dice también que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana y que es obligación del Estado asegurar a todos los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Son cinco obligaciones del Estado soberano de El Salvador. No más. Y estas obligaciones se asumen en la estructura de la administración pública, en la que los funcionarios y empleados públicos son la clave.

¿Funcionarios y empleados al servicio del pueblo? Esa pregunta tiene respuestas diversas. Muchos critican, y con sobrada razón, la burocracia que representan los servidores públicos. Para justificar puestos, muchos creados a la medida, se hace larga y costosa la prestación de los servicios públicos. Algunos se quejan de los bajos salarios y hacen prevalecer sus derechos olvidándose de los del pueblo. Muchos critican esto y con sobrada razón. Por eso y más, los sindicatos del sector público generan sentimientos encontrados. ¿El derecho de quién es el que prevalece?

¿Funcionarios al servicio del partido político? En la democracia se respeta la simpatía política y la militancia partidaria. Pero ninguna de las dos debe interferir en la prestación de servicios públicos y mucho menos en los criterios de selección y evaluación de proyectos de bienestar colectivo. Algunos se quejan y lamentan por la distorsión que causa en los funcionarios su simpatía partidaria. Y es generalizada la crítica a los privilegios que la simpatía y militancia partidaria otorga a pocos para ingresar al servicio civil.

Una y otra vez lo mismo. Hace 10 años cuando hubo alternabilidad partidaria en el ejercicio de la presidencia muchos funcionarios y empleados públicos salieron del servicio civil "por falta de confianza". Fueron muchos, algunos con mucha experiencia, pero no hubo escándalo. En aquella oportunidad no salieron casos de nepotismo, aunque no dudo que hayan existido. En estos 14 días de alternabilidad partidaria se está viviendo otra vez lo mismo y con mucha difusión pública.

La Constitución de la República garantiza a los empleados públicos estabilidad en el cargo y establece la necesidad de regular las condiciones de ingreso, de promoción y de ascenso en la administración pública. ¿Mérito o amiguismo? ¿Mérito o compadrazgo partidario? ¿Mérito o relaciones familiares privilegiadas? La Constitución de la República establece que el ingreso, las promociones y ascensos de los empleados públicos son por mérito y por aptitud. Dos exigencias, no más.

Mérito y aptitud son las características que deben prevalecer en el ejercicio de cargos públicos. ¿Se cumple? Es la pregunta. La gran mayoría de los ciudadanos considera que no se cumple. La gran mayoría cree que para conseguir un empleo en el sector público tiene que ser militante partidario, compadre del militante, simpatizante del militante o pariente del militante. La gran mayoría tiene la convicción de que, si no cumple con estas condiciones, le toca sector informal.

El pueblo se merece tener a los mejores y más aptos en el servicio público. El pueblo debe confiar que tiene a los mejores y más aptos en el servicio público. Para esto es fundamental modernizar la ley del servicio civil. En la última década se hicieron intentos millonarios que no se viabilizaron porque los empleados organizados y otros creen que "les afecta los derechos adquiridos". ¿Y entonces?