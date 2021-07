Convivir con el virus es la única posibilidad real

La cantidad de personas que opten por vacunarse y la aparición de cepas más resistentes a las vacunas son la base para que la comunidad científica considere prematuro hablar de un futuro sin covid-19. Los expertos nos recuerdan que cada vez que el virus se transmite de persona a persona, acumula cambios en su código genético. En resumen, a más infectados, más posibilidad de variantes, incluida la temible chance de que haya una que eluda la inmunidad a la que la humanidad se abraza con fe en 2021.

Esa confianza en la vacuna y en un futuro idéntico al modo en el que se vivía en noviembre de 2019 ha tenido más bases aspiraciones que médicas. Es que las enfermedades infecciosas nunca se van; algunas cedieron pero tras décadas de procesos de inmunización inducida, léase el sarampión o la viruela. Baste recordar que la penúltima pandemia, la de la gripe española, tuvo tres rebrotes mortales en los últimos 70 años luego de asolar Europa a finales de la Primera Guerra Mundial.

Es lo que los especialistas han estado repitiendo desde el principio de esta carrera contra el coronavirus, pese a la sordera de los ciudadanos en todo el mundo: que estamos lejos de que los vacunados ya no pueden infectarse ni transmitir la enfermedad.

¿Entonces por qué la idea de una victoria sobre el covid-19 ha permeado tan fácilmente en el inconsciente colectivo? La respuesta está en el discurso de los gobiernos que, con independencia de la agenda y de los procesos políticos en que les encontró la pandemia, consideraron peligroso en sucesivo orden informar a sus ciudadanos sobre la magnitud de la amenaza, lo caro que salió contenerla, el alcance de la mortalidad, las consecuencias en el servicio sanitario y ahora sobre las limitaciones de la vacunación.

Paulatinamente, a partir de las olas de contagio y la afectación o intermitente o cíclica de la libre circulación derivada de ellas, así como de los traumas que eso supone para la economía, cada nación irá admitiendo a diferente velocidad el hecho fundamental: el covid-19 no va a desaparecer. Con algo de suerte se transformará en un problema endémico y requerirá de superiores vacunas pero no de encierros, pero ese final "feliz" no se consumará este año.

Mientras, es imperativo continuar con el proceso de inmunización, mantener las medidas de distanciamiento, que se relajaron en todos los países con efectos parecidos a los que ahora sufre El Salvador, y darle más verdad y menos petulancia al discurso político. Funcionarios hablando de que se venció a la pandemia ya los hubo, hay y habrá; pero desde cada Estado y cada Gobierno, urge iluminar a los sectores productivos acerca de un futuro en el que se convivirá no sólo con la enfermedad sino con la volatilidad de las medidas, cuarentena incluida.

Preparados para esos escenarios, algunos sectores no se verán paralizados como en este momento. Hoy es la industria del deporte, espectáculos musicales y entretenimiento municipal, pero nadie puede considerarse indemne a un eventual recrudecimiento de las disposiciones sanitarias. No admitirlo, no prepararse para esas posibilidades y diseñar alternativas de operatividad y sustentabilidad aun con esa precariedad, profundiza la fragilidad del comercio, la industria y el empleo.

El Gobierno debe abonar a esa claridad nacional con menos discursos utópicos y más información y pensamiento estratégico.