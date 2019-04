Coqueteando con la anarquía

En dos meses exactamente, asumirá la presidencia de la república el señor Nayib Bukele. Infortunadamente, el espectáculo que se está observando a las puertas de ese esperado acontecimiento –que algunos lo consideren como la "ruptura del bipartidismo" y este, en sí mismo, como un aviso de que a El Salvador le esperan tiempos mejores– no parece compaginar con las aspiraciones de ese futuro más promisorio que de manera casi inconsciente se apoderan de la sociedad cada cinco años. Por el contrario, en el ambiente que se respira empiezan a aparecer señales de incertidumbre y la desazón.

Las razones generadoras de ese estado de ánimo –lo decimos sin ningún sesgo partidario o ideológico– parecen claras. Todo indica que con los resultados del 3F, ni los derrotados ni el triunfador han sido capaces de asimilar la responsabilidad que cada uno tiene con el país. Esto lo sugiere la escalada de desencuentros entre ellos, con actitudes y expresiones que suenan a chantaje, autoritarismo, soberbia, altanería y medias verdades. Ambas partes, con sus propios adeptos y adversarios, parecen olvidar que detrás de este accionar poco edificante y esperanzador hay todo un pueblo deseoso de vivir en paz, con igualdad de oportunidades y en un ambiente político-económico que le garantice a esta y a las futuras generaciones una vida digna y tranquila.

Estas expectativas de cambio se desvanecen, cuando la gente se percata de que en vez de recibir un mensaje de sensatez y compromiso, emerge una inocultable estrategia de los perdedores de complicarle la gestión al próximo gobierno. No son cosas menudas, las decisiones tomadas en torno al FODES y el ISSS, como tampoco la empleomanía, ni el descarado artilugio del Ministerio de Trabajo de masificar, de manera exprés, la sindicalización y potenciar así el activismo partidario para eventualmente entorpecer el desempeño normal de la administración pública. Lo loable que puede tener la asignación de más recursos a las alcaldías o aumentar la cobertura de la seguridad social se pierde cuando se ignora la caótica situación fiscal que vive el país, mientras las prebendas a la burocracia estatal potencian las causas que han hecho del país uno de los más corruptos del mundo.

La gráfica del escenario poco halagüeño que se perfila a partir del primero de junio estaría incompleta si no se incorpora la huella que está marcando el todavía presidente electo y su grupo de colaboradores. Los cambios que ha prometido requieren una institucionalidad a toda prueba, pero hasta ahora no ha dado muestras del más mínimo respeto por la misma. Más bien sus actuaciones la comprometen.

Y en esto no debemos hacernos los desmemoriados. Nuestras opiniones, para el caso, no se nutren de la chismografía, de la descalificación ni del anonimato que están erosionando todo lo bueno que pueden tener las redes sociales. Pero no podemos permanecer ajenos al uso irresponsable que se está haciendo de las mismas, al atacar a medio mundo, desdeñar la separación de poderes y, en general, al irrespetar la institucionalidad para convertir la Carta Magna en papel mojado. En este último caso, e independientemente de quién resulte al final como responsable de todo este desmadre, los salvadoreños deberíamos sentirnos avergonzados (y por supuesto preocupados) al pretender cambiar el acto solemne de juramentación del nuevo jefe de Estado, por un mitin de plaza pública, ¿será esto también una expresión de desdén por la democracia representativa?

Todo esto le da munición a quienes les cuesta asimilar la derrota, con el riesgo de convertirnos en un país que se rige por la ley de la selva. Y lo que menos merecemos, parafraseando a Cortázar, es vivir en la anarquía, "aun en sus formas más larvadas".