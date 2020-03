Coronavirus: Lo que todos debemos saber

Siguiendo el consejo de mi colega columnista, y mentor deportivo, Calín Alfaro (aka Viejo Lin), no solo hay que escribir de política. Por lo tanto, esta semana cambio a los corruptos por el "coronavirus", mal que abate la economía mundial.

¿Por qué corona? Por su forma de corona de rey, desde que apareció, en la China, allá por los sesenta. Es importante saber que gran parte de los coronavirus no son fatales y, si son detectados a tiempo, se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen un coronavirus alguna vez en su vida, generalmente en la infancia.

Veamos en el retrovisor: El SARS, que inició en 2002 en China, también fue un Coronavirus (COV) que afectó a 8,000 personas, en 37 países, y ocasionó 700 muertes. El MERS, también COV, es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. De este, hay más de 2,400 casos de personas infectadas, en distintos países, con más de 800 muertes, y una letalidad del 35 %. A finales del año pasado, apareció el COVI-19, en la ciudad china de Wuhan. Desde entonces, la "neumonía de Wuhan" se ha transmitido, de forma acelerada, superando con creces las epidemias de los anteriores, tanto en virulencia como en mortalidad.

Este último virus se origina en los mercados de animales de Wuhan, específicamente de los murciélagos. El MERS-COV se originó en los camellos; ambos transmitidos de animales a humanos.

El coronavirus no resiste el calor, y muere con leves elevaciones de temperatura (arriba de 27° C). Por lo tanto, si usted ha sido contagiado, y toma el sol, adiós virus. Otra forma de prevenirlo es usando mascarilla pues, por su tamaño, el virus se filtra con facilidad. La forma más común de contagiarse es vía los pasamanos, las chapas de las puertas, o las superficies en centros comerciales. Lo más recomendable es lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la nariz.

Aún no existe vacuna, así que la higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus. Si cae en sus tentáculos, los primeros síntomas serán tos seca, fiebre y dolor de garganta, y debe ser tratado como un resfriado común: reposo, beber abundantes líquidos, y analgésicos comunes como paracetamol para aliviar el malestar. Además, hay que administrar antivirales, y altas dosis de esteroides, para reducir la inflamación pulmonar. Aún no se puede determinar la tasa de mortalidad de este virus, ya que como puede ser atenuado, puede usted estar inmunodeprimido.

Resumiendo: Beba abundantes líquidos (no alcohólicos), tome el sol todos los días, lávese las manos frecuentemente, use mascarilla y encomendémonos porque vivimos en un país supercontaminado. Si no le gusta asolearse, haga como el Viejo Lin (el triatleta, no el malacate), y póngase a nadar bajo el sol de mediodía.