Coronavirus infecta la economía mundial

Dado los recientes acontecimientos en El Salvador, dejamos de ver las grandes amenazas que enfrenta la economía mundial, las cuales pueden tener gravísimas consecuencias para nuestro país. La economía mundial está bajo una gran amenaza y ya se habla del llamado "cisne negro".

El creador de la teoría del "cisne negro" (2007), Nassim Nicholas Taleb, definió este concepto como un acontecimiento con tres características: (1) "un caso atípico", porque está "fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que pueda apuntar de manera convincente a su posibilidad"; (2) "conlleva un impacto extremo"; y (3) a pesar de "su rareza" los seres humanos "inventan explicaciones... después de los hechos".

Durante la Gran Crisis de 2008, los economistas retomaron ese concepto por el devastador impacto que tuvo. Y ahora, se suma a este concepto el del "cisne verde". Hace un par de semanas el Bank for International Settlements (BIS) publicó el libro "El Cisne Verde", por la posible crisis financiera que puede provocar el cambio climático, ante fenómenos meteorológicos que han creado condiciones que avivan grandes incendios, como los del Amazonas y en Australia, y los fuertes huracanes en el Caribe, los que han generado altos costos financieros, freno de las economías afectadas y pérdidas de empleos y bienestar social.

El presidente Xi Jinping ya reconoció que el impacto del coronavirus en la economía china puede ser muy alto. En 2019 tuvo el menor crecimiento de los últimos 30 años, y la recuperación esperada en 2020 se ha desvanecido.

La propagación del coronavirus la llamaría "cisne rojo" porque inesperadamente "infecta la economía mundial", con un posible impacto extremo, porque China es la segunda economía más grande del mundo y este virus ya ha golpeado los mercados mundiales de productos básicos y el flujo comercial global.

El coronavirus está golpeando toda la cadena logística mundial, especialmente el transporte marítimo, porque China es el mayor consumidor global de materias primas, porque tiene una economía altamente industrializada.

Pero esto no es todo. La industria del turismo ya siente una contracción, porque China es el país que más gasta en viajes en el mundo.

Ante la amenaza del coronavirus el número de viajeros ha disminuido, varias aerolíneas han reducido sus vuelos, así como el número de pasajeros.

Los hoteles enfrentan una situación similar y, así, toda la cadena de servicios. Por tanto, los productores de bebidas y alimentos ya sienten el frenazo. Por ejemplo, el consumo de café ha caído bruscamente: Starbucks tiene 4,000 cafeterías en China y la mitad están cerradas.

Además, las cadenas de suministro del sector automotriz se resienten por el cierre de algunas plantas productoras, al igual que el sector electrónico.

Por esto, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, ha advertido que la epidemia podría impactar el crecimiento mundial en 2020, donde su resultado final va a depender de la capacidad de China para contener la propagación del coronavirus. Ella estima que la economía mundial podría contraerse entre 0.1 %-0.2 %.

Pero, no hay visos de recuperación. Ed Morse, de Citigroup en Nueva York, dice: "Estamos viendo un efecto en expansión" y "no vemos que se detenga". Y agrega, "el mercado piensa que va a haber una recuperación en forma de V en algún momento. Y no pienso que eso esté en el horizonte".

En El Salvador nadie parece preocupado ante estas amenazas. Nuestra economía crecerá menos de lo esperado en 2020; las exportaciones no crecen; se crearon 13,995 empleos en el año a noviembre de 2019, cuando se necesitan 50,000; el sector cafetalero sufrirá una crisis de catastróficas proporciones, habrá más desempleo rural y el sector financiero sentirá un duro impacto; y ahora se agrega la emergencia por el "brote amarillo", enfermedad que ataca a los cítricos.

Esperamos que la reacción no sea tardía, porque el golpe que puede vivir nuestra economía es muy grande.