¿Corregiremos?

El año 2020 será recordado por varios motivos. La pandemia fue, sin duda, el principal, sin ser el único. Para los salvadoreños en particular, la crisis sanitaria se convirtió en una crisis institucional, también sin precedentes. Entre febrero y diciembre del año pasado, en solo once meses, nuestra democracia retrocedió como no lo había hecho en un cuarto de siglo. Negarlo es ya imposible; callarlo, injustificable.

Pocos países en el mundo tuvieron la desdicha de sumar graves violaciones a los derechos humanos mientras, en teoría, se protegían el derecho a la salud y a la vida. Con la excusa de evitar que una persona contagiara a otras, se llegó al extremo de alentar a las fuerzas del orden, por cadena nacional, a detener ciudadanos sin medir consecuencias. Y quizás nunca sepamos cuántos salvadoreños contrajeron el virus en lugares de confinamiento para los que jamás hubo soporte constitucional.

Nuestra economía, por su parte, sufrió el embate de una ejecución desequilibrada de medidas caprichosas y huérfanas de razonamientos técnicos. Esa renuncia al equilibrio, merced a la cual se impuso una de las cuarentenas más largas del planeta, disparó la deuda a niveles estratosféricos, desplomó los índices de inversión e hizo perder miles de empleos. Hoy tenemos más pobres que hace un año. La verdadera recuperación, cuando comience, dejará una estela de desconfianza muy difícil de reponer.

¿Y qué decir del enfrentamiento de poderes iniciado aquel fatídico 9 de febrero, que dio al traste con las esperanzas de la comunidad internacional en un gobierno joven, moderno y eficaz, llamado por el destino a redimirnos por fin de la corrupción, la inmadurez política y el conflicto permanente? Hoy sabemos que aquel optimismo no tenía —talvez nunca tuvo— fundamentos.

Así llegamos al año 2021 cargados de dudas sobre el futuro. Está ocurriendo algo impensable para un país que hace apenas 29 años puso fin a la peor guerra civil de su historia, pues la generación política que lidera el gobierno recurre al desconocimiento del pasado para ocultar sus modestos logros. Y como suele ocurrir cuando se ignora la historia, la pretensión de escribirla carece de raíces profundas.

En consecuencia, ingresamos a la tercera década del siglo XXI sufriendo una polarización que debió quedar enterrada hace treinta años, con el añadido que ahora se "hace política" a través de la demagogia y la calumnia, cuando no de la más desconcertante ordinariez.

Pese a todo, nada está irremediablemente perdido. Quienes aseguran que ya solo queda suspirar por el desmantelamiento de nuestra democracia, a mi juicio, interpretan mal lo que podría estar pensando el salvadoreño al analizar la realidad que vive. Bien podría pasar que 2021 sea un año para que los ciudadanos corrijamos el rumbo sin saltar al vacío, toda vez que tengamos claro dos cosas: qué valores supremos están en juego y quiénes los amenazan.

El autoritarismo de los últimos meses puede consolidarse solo si obtiene una ratificación contundente en las elecciones de febrero. Pero el resultado de estos comicios depende de mucho más que la sola popularidad del líder de turno, que hace dos años se vio favorecido por una amplia desidia electoral. Por el contrario, si el votante que se abstuvo en 2019 decide salir a defender la democracia, el avance oficialista tendrá el baño de realidad que le urge recibir.