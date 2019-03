Corrupción: amenaza, vergüenza, pena ajena

Después del 3F, el escenario político salvadoreño se ha convertido en un campo de batalla donde abundan los golpes bajos (al interior y entre partidos), abusos de poder, señales claras de populismo y prepotencia, expresiones de autoritarismo y al mismo tiempo de desdén por las reivindicaciones de los demás, etcétera. Quiérase o no, hay en todo esto un hilo que conduce, directa o indirectamente, a ese flagelo que carcome irremediablemente el cuerpo social: la corrupción generalizada.

Esta, históricamente enquistada en la administración pública –a la cual se atribuyen en buena medida los resultados del último ejercicio electoral (LPG 6/3/19)–, ha cobrado mayor notoriedad con los recientes señalamientos de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). El combate a la misma es uno de los principales compromisos que ha asumido el país en el marco de FOMILENIO II, pero, por segundo año consecutivo, ha sido reprobado, con los consiguientes riesgos que ello conlleva. El problema se complica porque esta es la segunda ocasión en que el país ha sido beneficiado con los recursos que provee esa agencia, teniendo como quid pro quo esfuerzos efectivos y verificables del país para cumplir ciertos indicadores de desempeño que demuestren que los gobiernos en turno efectivamente están haciendo esfuerzos para merecer esa cooperación. Los constantes llamados de la embajadora Manes para combatir ese flagelo evidentemente han caído en saco roto; en cambio, ha recibido mensajes ofensivos de los supuestos involucrados, aun tratándose de recursos provenientes de los contribuyentes de su país.

Así que, como era de esperarse, las reacciones de la actual administración y voceros del partido gobernante ante la advertencia no se han hecho esperar. Por un lado, el gobierno solo muestra sorpresa por el reclamo de la MCC, aduciendo que la supuesta carta donde se le hacen los señalamientos no aparece firmada y nunca ha llegado a Capres. En tanto, el secretario del partido en el poder insinúa que no tiene conocimiento de casos de corrupción en la actual administración, mientras diputadas del mismo partido, ofendiendo nuestra inteligencia, aseveran que en el país nunca ha habido tanta transparencia como en las administraciones del FMLN. Una de ellas hasta tuvo la osadía de pedir a la MCC que explique el porqué de la reprobación.

Ante tanta evidencia, aquí no cabe la "carga de la prueba", porque también estaría mintiendo Transparencia Internacional, que cada vez más, nos coloca entre los países más corruptos del mundo. Otros hablan de que son simples percepciones que escasamente tienen validez en la práctica. ¿Entrarán dentro de esta categoría El Chaparral, el Sitramss, los negociados de ANDA, el blindaje de funcionarios asociados con la promoción de inversiones (quienes nunca han informado sobre alguna gestión exitosa y comprobable), y hasta la protección de un expresidente, aceptando implícitamente en este último caso, que en el país hay persecución política?

Y ¿qué se esconde detrás de las acusaciones que se están haciendo contra el exfiscal Meléndez, cuando medio mundo aplaude su labor, especialmente por haber descubierto los mayores saqueos de que se tiene registro, aunque para algunos las cifras que se mencionan son una bicoca? Y ¿qué habrá detrás de la huida de un personaje oscuro a Suiza, al que solo después de un largo tiempo y constantes peticiones, ha merecido la atención de la INTERPOL? ¿Y cómo se califica el manoseo de la ley de salarios? Ante esto y mucho más, se espera actuaciones más responsables de las entidades encargadas de velar por el buen uso de los recursos públicos; y, del futuro presidente, cero tolerancia ante el menor intento de saqueo del erario nacional.