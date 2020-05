Corrupción y oportunismo

En momentos de crisis, cuando el espíritu de solidaridad debería prevalecer en el alma nacional, tristemente es cuando existen más espacios para la corrupción. Quizás públicamente veamos a representantes gubernamentales como empresariales hablando de integridad y unión. Pero es mucho más profundo el impacto de lo que no vemos: acciones de oportunismo. Se combinan tres factores: necesidades mayores y más apremiantes, mayor flujo de recursos para atenderlas y reglas de control más relajadas para garantizar trámites ágiles.

Hagámosle un favor al país y ejerzamos el deber de la desconfianza. Da rabia pensarlo, pero mientras la mayoría terminarán económicamente muy golpeados con esta situación, otros saldrán "compuestos" de la crisis. Mientras los mercados están prácticamente paralizados por la cuarentena, hay un actor económico con la capacidad de aumentar su demanda de bienes y servicios: el estado, con nuestros impuestos y nuestra deuda. Desconfiar y estar vigilantes no es malo, es sano y patriótico. En tiempos de COVID-19 la corrupción tendría consecuencias especialmente nefastas, puede cobrar vidas hoy y atarnos al subdesarrollo por otra década.

Un área particularmente crítica en la que la corrupción puede manifestarse con más fuerza son las compras públicas. El Decreto Legislativo No. 593 que declara el estado de emergencia autoriza al Ejecutivo y municipalidades a realizar contrataciones directas. Los riesgos acá son las ofertas con costos por arriba de precio de mercado (sobreprecios), empresas poniéndose de acuerdo para ofertar con los mismos precios altos (colusión), autoridades que decidirán la contratación y sus ofertantes compartiendo vínculos personales (conflictos de intereses), uso de prestanombres, ofertas que no cumplen con los requerimientos técnicos -pero son adjudicadas- y otras situaciones similares.

Es crucial que se tenga un sitio web único que centralice la información de todos los procesos de contratación de bienes y servicios que se hagan para atender la emergencia. Qué institución contrató, por qué monto, a quién contrató, entre qué ofertas, cuál fue el bien o servicio comprado, bajo qué modalidad se hizo, son algunos de los datos que deben transparentarse. El sitio web habilitado para ese efecto (http://resumen.compras.mop.gob.sv/), según el cual ya van cerca de $27 millones de dólares adjudicados, nos queda debiendo. Su información sin mayores detalles no es suficiente para disuadir a los oportunistas de incurrir en sobreprecios, colusión o conflictos de interés en las compras públicas.

Lo mismo aplicaría para las donaciones que se han recibido ya sea de entidades internacionales o de empresas privadas. Al entrar al estado son recursos públicos y deben ser transparentados. Donaciones de alimentos, kits de pruebas, equipo, entre otros. Quién dona, en qué consiste la donación, a quién se le hace llegar, cuál es el valor aproximado de la misma debe hacerse público.

Destaco que la Corte de Cuentas está desarrollando auditorías concomitantes a 6 proyectos en el marco de la emergencia y le exhorto a sus titulares para que desarrollen una labor valiente e independiente, entregando a la sociedad oportunamente los hallazgos de lo auditado a fin de evitar corrupción e impunidad.

Otra área que es importante de mencionar son los beneficios que el estado brinde a sectores específicos de la población como apoyos económicos durante la crisis: subsidios a familias vulnerables, bonos a personal de salud o seguridad, transferencias a empresas para pago de planillas, otorgamiento de créditos, canastas básicas, paquetes agrícolas, entre otros. En este caso el estado traslada recursos a particulares para generar un efecto de protección social o de incentivo económico que permita un efecto positivo en el desarrollo del país. Cada dólar invertido busca generar valor público, la manera y criterios con los que este dinero se coloca son altamente relevantes. En esto hay aún menos transparencia. Los criterios con los cuales se definen los beneficiarios deben ser públicos y claros. Esta información estuvo ausente en la asignación del bono de $300 USD. Existe un riesgo de que grupos de presión privilegiados intervengan en la definición de los criterios excluyendo arbitrariamente a otras partes legítimamente interesadas. La semana anterior se acordaron, a puerta cerrada y con interlocutores con dudosa legitimidad estatal, mecanismos de apoyo económico a las empresas y ello desembocó en mil millones de dólares más de deuda aprobada. Es urgente que más voces participen y que más ojos presencien la toma de estas decisiones.

Un área de riesgo sumamente delicada es el universo intrincado de la pequeña corrupción. Por las circunstancias en la que nos encontramos, cada caso tiene impactos gravísimos. Por ejemplo, el acceso a servicios o insumos de salud escasos en un escenario de saturación podría dar lugar a sobornos. De la misma manera la solicitud de sobornos para no ser llevado a un centro de contención por violar la cuarentena es una práctica que ha sido documentada por muchos medios de comunicación. Quiero llamar la atención que acá la corrupción podría darse no solo a cambio de dinero, sino también de favores sexuales, afectando de manera particular a las mujeres.

Finalmente, la última forma de corrupción que deseo resaltar es la de utilizar los recursos públicos destinados a la emergencia como una manera de financiar acciones de propaganda electoral, llevando a cabo la prestación de servicios o la entrega de beneficios para promover la imagen de un funcionario público que se presentará a elecciones. Hay una línea delgada entre lo lícito y lo ilícito, pero ciertamente los estándares éticos prescriben que no es correcto colocar nombre, rostro o bandera de partido político a las donaciones que funcionarios nacionales y municipales entregan a la población.

La vacuna a este mal es denunciar a las instituciones competentes, Corte de Cuentas, Fiscalía, Tribunal de Ética, Superintendencia de Competencia; a través de iniciativas sociales como la ALAC de Transparencia Internacional en El Salvador, el observatorio de la Universidad Francisco Gavidia; o bien al menos a través de las redes sociales con el fin de generar rechazo social.

No es momento de agachar la cabeza, es momento de cuidarnos y cuidar los recursos escasos que tenemos.