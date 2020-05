Covid-19, ¿es una pandemia o manipulación mundial?

Un ciudadano español común y corriente expresa su pensar respecto a la "pandemia" que tanto daño ha traído al mundo, pensamiento con el cual me identifico totalmente. El dice que esta pandemia es una gran tomadura de pelo, que no es tal pandemia. (aquí adapto sus datos al día de hoy), hay aproximadamente 250 mil muertes por covid-19, muchos de los cuales no se sabe a ciencia cierta si murieron de eso o de prevalencias, pues no hubo autopsias por mucho tiempo. Hay 7.5 mil millones de habitantes en el mundo, ONU, World Census y CIA Factbook, el porcentaje de muertes por Covid19 es solo 0.00033 %,.

En el mundo mueren anualmente por gripe entre 600 y 900 mil personas por año y nunca se ha declarado pandemia por ello, es un fenómeno que forma parte de nuestra vida normal, no encierran a nadie.

Con esta declaración de pandemia nos han confinado al menos 40 días como animales en nuestras casas, han destruido la economía de los países en el mundo y se pregunta ¿que buscan? porque esto no es una pandemia, para que lo fuera tendrían que haber muertos cerca del 1% de la población como mínimo dice. La Gripe Española mató a 100 millones de personas, la Viruela a 300 millones, ¿que tomadura de pelo es? dice el ciudadano, insistiendo que no es una pandemia, sigue, solo en España mueren al año 200 mil personas.

Sigue, la cuestionada Organización Mundial de la Salud, cómplice de China en este genocidio, financiada por las grandes farmacéuticas y Soros le han metido miedo al mundo y han llevado a los gobiernos entre incapaces o impreparados, a tomar esas medidas drásticas y agresivas que en la práctica en España (y en EL SALVADOR) son medidas de un verdadero estado de excepción, violentando derechos humanos, la policía metiendo palos a los ciudadanos sin orden judicial. Han encerrado a millones de viejos a quienes al tenerlos confinados en espacios pequeños los empujan a la muerte, han marcado la vida de millones de niños que tendrán que lidiar con ello muchos años para recuperase.

Continúa en similitud con El Salvador, "si vivieramos un verdadero estado de derecho, la Fiscalía y las Autoridades Judiciales debieran haber actuado hace tiempos". Les parece familiar?

Que quieren, para quien trabajan, es esto parte del nuevo Orden Mundial del que se habla quieren algunas elites? porque Pandemia esto no es.

Aplicando la lógica de ese ciudadano común es España, a lo que muchos ciudadanos comunes en El Salvador pensamos y expresamos, hagamos los números, hay 11 fallecidos por covid-19 en una población de 6.6 millones, lo que hace un porcentaje de fallecidos por esa enfermedad de 0.0000016%, una cifra 187 veces menor que la mundial, pero más allá de eso, aunque toda muerte es lamentable, no es una pandemia y no amerita mantener a la gente encerrada y seguir destruyendo la economía.

Lejos de aprobar decretos con "medidas sanitarias restringidas" para legalizar las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el gobierno al amparo de sus decretos que no le dan la facultad de violar derechos constitucionales ( Si, a eso se reduce la presión de jueves y viernes pasado), deben pronunciarse porque la cuarentena se levante ordenadamente de inmediato y que la personas informales, las Mipymes, las maquillas, call centers, restaurantes y lugares de servicio en los que trabajan miles desempleados actualmente y sus cadenas de influencia, vuelvan a la actividad laboral, con distanciamiento social, pero ya, cada día nos volvemos más pobres.

Rafael Castellanos, Analista