Covid-19 y Derechos Humanos en Centroamérica

La International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados o IBA) –la voz de la profesión legal– es la principal organización de profesionales legales, colegios y asociaciones de abogados y abogadas internacionales en el mundo. Establecida en 1947, nació de la convicción que una organización mundial de colegios de abogados contribuiría a la estabilidad global y a la paz a través de la administración de la justicia. Esa organización, por medio de su Comité de Derechos Humanos, invita este 1 de julio a las 10:00 a. m. al Webinar en el que se abordará el manejo de la pandemia covid-19 en Centroamérica.

El Webinar tendrá un enfoque de derechos humanos y como principal enfoque el contraste generado entre Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. ¿Cómo es posible que en una región tengamos respuestas tan diferentes para el mismo problema? En El Salvador se ha presentado una postura de cuarentenas obligatorias, centros de contención que llegaron a ser de contagio (casos terribles de muertes por negligencia grosera); en Nicaragua ha sido un descuido groseramente vulgar, por la falta de medidas por el gobierno. Mientras que en Costa Rica se ha visto un abordaje diferente: ¿Qué factores son los determinantes para tan diferente forma de atender una pandemia? ¿La ideología política? ¿Qué?

Son muchas las preguntas que tenemos y vamos a explorar algunas respuestas y propuestas (más que señalamientos) con figuras de nivel mundial, comenzando con María José Yglesias, decana de la escuela de derecho de ULACIT (Costa Rica), una de las facultades más dinámicas de la región, quien dará una exposición sobre la problemática a que se enfrenta Centroamérica. Continuará con el Honorable Michael Kirby a quien tendré el gusto de entrevistar y explorar la visión global. El señor Kirby fue juez de la Corte Suprema de Australia por más de 15 años, presidente de la Comisión de ONU que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos en Corea del Norte y es el actual presidente del Human Rights Institute de la International Bar Association (IBAHRI). Cabe recordar que en la región centroamericana, tanto El Salvador (9 de abril) y Nicaragua (3 de junio) han recibido fuertes llamados de atención de la IBAHRI por sus diametralmente opuestas formas de manejar la pandemia.

También, estará en la cita la señora Bianca Jagger, una activista global de derechos humanos. Mundialmente conocida por su trabajo de defensa contra la dictadura nicaragüense, el derecho de la mujer y las personas indígenas. Bianca Jagger tiene un historial de vida inigualable, laureada mundialmente por diferentes universidades, por instituciones internacionales y conocida en la farándula mundial por su cercanía con el ícono del arte moderno Andy Warhol y por su matrimonio con el Rolling Stone Mick Jagger. Es impresionante cómo alguien tan privilegiada cambió su vida para dedicarse ayudar a los demás. Por ello la admiro. Ella será presentada por Cindy Regidor.

Este irrepetible evento adquiere esa calidad con la confirmación de la Baronesa Helena Kennedy, miembro del House of Lords del Parlamento Británico, anterior principal del Mansfield College de la Universidad de Oxford y directora ejecutiva del IBAHRI, quien conversará con la abogada salvadoreña (graduada de Oxford y ESEN) Leonor Selva. Le seguirá una mujer ícono e insignia para el derecho internacional de la guerra, la Dra. Federica D’Alessandra, experta en crímenes de lesa humanidad, exfacultad de Harvard University, actual copresidenta del comité de derechos humanos y directora del Oxford Program on International Peace and Security Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict (ELAC). La doctora D’Alessandra será moderada por la costarricense experta en derechos humanos (graduada de Notre Dame y UCR) Eli Jiménez Mora.

Para inscribirse, nada más deben hacerlo usando este enlace: https://www.ibanet.org/Covid-19-and-human-rights-in-Central-America.aspx