La semana pasada mi hija ordenó el dormitorio de mi nieto y dejó por ahí un rimero de libros, obviamente me acerqué a revisarlos para ver si me encontraba algo interesante, el que más llamó mi atención fue el libro de Andrés Opppenheimer: ¡Crear o Morir! La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Tiene una simpática caricatura de Albert Einstein en la portada. Creo haberlo leído hace cierto tiempo, pero siempre es agradable leer a Oppenheimer; además, el tema está de alguna manera en sintonía con la inquietud que he estado teniendo desde hace cierto tiempo, sobre la necesidad de transformar el modelo de educación para adaptarlo a las nuevas exigencias del mundo actual y por supuesto el del futuro. No puedo dejar de pensar con nostalgia en mi proyecto de crear un Instituto de Transformación Digital, que por la pandemia tuve que poner en pausa, y que precisamente tiene como propósito ofrecer un pequeño aporte para llenar esos vacíos de la educación.

El libro es largo, tiene 330 páginas, se publicó en 2014 y está lleno de ideas interesantes, por razones de espacio me concentraré en la parte que me resultó más inspiradora: Los cinco secretos de la innovación. Pero antes considero importante mencionar, que para escribir el libro Oppenheimer visitó Silicon Valley y otros países "para entrevistar a algunas de las mentes más creativas del planeta, para ver qué distingue a las personas creativas y a las culturas innovadoras. En otras palabras, cómo convertirnos en más creativos a nivel personal y nacional, y cómo convertir nuestras ideas en proyectos económicamente rentables, que nos ayuden a vivir mejor".

Primer secreto: crear una cultura de la innovación. El autor define la cultura de la innovación como un clima que produzca un entusiasmo colectivo por la creatividad, y glorifique a los innovadores productivos de la misma manera en la que se glorifica a los grandes artistas o a los grandes deportistas, y que desafíe a la gente asumir riesgos sin temor a ser estigmatizados por el fracaso. Segundo secreto: fomentar la educación para la innovación. Este secreto precisamente está asociado a mi inquietud de la necesidad de cambiar el modelo actual de la educación, como lo dice esta frase, "los sistemas educativos latinoamericanos siguen anclados en planes de estudio del siglo XIX, que convierten el estudio de las matemáticas y las ciencias en un suplicio". Y no puedo estar más de acuerdo con la idea de que en la era de Google, en la que podemos encontrar información casi de cualquier tema en internet, no es necesario que las escuelas enseñen conocimientos, sino que enseñen a procesar información y a fomentar la creatividad. Tercer secreto: derogar las leyes que matan la innovación. Este se refiere a la necesidad de simplificar los pasos para abrir o cerrar una empresa, adoptar leyes que hagan respetar la propiedad intelectual y modificar las leyes de quiebra para no castigar excesivamente a quienes fracasan en un emprendimiento. Esta última me ha sorprendido, nunca había reparado en lo difícil que en el país resulta para un empresario iniciar un nuevo emprendimiento, después de un fracaso. No tenemos un "Chapter 11" para casos de bancarrota, como en Estados Unidos. Cuarto secreto: estimular la inversión en innovación. En este caso solo comento que el país del mundo que más invierte en investigación y desarrollo es Israel, que destina 4.3 % de su producto interno bruto para este fin. Quinto secreto: globalizar la innovación. Me gusta el planteamiento que hace Oppenheimer en este tema, comparándolo con el mundo del fútbol y se pregunta ¿por qué aplaudimos la globalización en el fútbol y no en las ciencias?

¿Crear o Morir? Terminé de leer el libro con la suficiente claridad de que la innovación no es tarea fácil y por eso yo le pongo signos de interrogación, pero más convencida de que si por algo podemos empezar nuestra transformación para no "morir", es la educación.