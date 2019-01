Creer que es posible y hacerlo cierto

Frente al rencor, la desesperanza y el sentimiento de defraudación de cara a los partidos políticos mayoritarios que han gobernado el país, la candidatura de Nayib Bukele representa para muchos la ilusión de un verdadero cambio y de un mayor bienestar. Una apuesta a un Plan de Gobierno, llamado Plan Cuscatlán, que representa un borrón y cuenta, una transformación milagrosa sin muchas especificaciones de cómo lo va a lograr financieramente, con algunos personajes oscuros a su alrededor y un partido GANA muy cuestionado y con una gobernanza muy limitada. Su proyecto es un proyecto aparentemente del pueblo, "horizontal", con muchos indicios hipotéticos de salvación, a pesar de gestiones municipales con un liderazgo prepotente, egolátrico, muy "vertical" y con indicios de corrupción. La presencia de Nayib Bukele es muy esporádica, a distancia de la gente (perímetro de seguridad muy importante cuando sale a la luz pública) y su ausencia al debate para presentar su Plan indica que está muy por encima de los debates y de todo lo demás.

Mariano José de Larra, escritor español, dijo lo siguiente: "El corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer".

Estas verdades que creer son el desafío que tiene el próximo gobierno. La verdad es que es imprescindible impartir una mayor justicia en el país definiendo el concepto de justicia en su sentido más amplio: justicia distributiva, justicia procesal, justicia retributiva y justicia restaurativa. Porque la justicia es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad, un principio ético que deberíamos respetar si deseamos una vida digna, civilizada y armoniosa. La verdad es que es posible desmarcarse de los fracasos del pasado y comenzar a hacer cambios para lograr resultados diferentes. La verdad es que es posible cambiar de modelo porque el que se ha implementado a la fecha ha generado mucha violencia, exclusión y desigualdad. La verdad es que es necesario invertir en la gente, ofreciendo una educación pública de calidad desde temprana edad. La verdad es que es posible servir al Estado y no servirse del Estado. La verdad es que es posible construir un mejor país si hay voluntad política. La verdad es que la teoría del rebalse no ha funcionado y no ha permitido la estructuración de una sociedad justa e incluyente. La verdad es que es imprescindible dejar de favorecer intereses privados y resolver los graves problemas nacionales. Y así muchas otras verdades...

Anatole France, escritor francés, dijo lo siguiente: "Para lograr grandes cosas debemos no solo actuar, sino también soñar; no solo planear sino también creer".

Si creemos en estas verdades tenemos que soñar, planear y actuar. Soñar porque es posible, planear para que sea posible, actuar ya que es posible y creer que es posible. Y hacerlo cierto al final. Soñar, planear y actuar porque nos merecemos mejores gobernantes y representantes, nos merecemos propuestas responsables que se conviertan en realidades concretas, nos merecemos funcionarios capaces, probos e íntegros con verdadera vocación de servicio, nos merecemos mejores oportunidades educativas y laborales y sobre todo nos merecemos vivir en condiciones dignas, en armonía y en paz.

Creer que es posible y hacerlo cierto simplemente porque lo merecemos y esperar que muy pronto se cumplan esas verdades. Ojalá lo logremos.