Crisis, análisis y tareas

El manual ante emergencias dice que hay que guardar la calma, pensar, priorizar y actuar. En términos generales, los salvadoreños sabemos conducirnos ante una crisis porque vivimos en un país altamente vulnerable y por haber sufrido múltiples desgracias (terremotos, inundaciones, plagas, guerra civil, violencia delincuencial y más). Por su parte, el Estado tiene varias tareas pendientes, entre las cuales se destaca la profesionalización del servicio público, la incorporación de la gestión de riesgos en el quehacer institucional y la ampliación de oportunidades en los catorce departamentos.

Los informes de las tragedias deberían ir más allá de las cifras de fallecidos y daños materiales. Por ejemplo, es importante saber si las catástrofes han contribuido a la concentración del poder en pocas manos (centralismo) y a la relación recíproca entre crisis y corrupción. De comprobarse esta hipótesis significaría que en las crisis ha avivado la corrupción y que la corrupción ha agudizado las crisis.

Otro caso que ilustra la importancia de los análisis es el comportamiento de las personas migrantes, muchas de las cuales lo hicieron de forma irregular e ignorando los planes oficiales. Para muestra un botón: el éxodo se dio a pesar del Acuerdo de Paz (1992), los programas de reconstrucción (1992-2002) y la primera alternabilidad en la Presidencia de la República (2009). O sea, la emigración de millones de compatriotas constata la incredulidad en las ofertas electorales y los proyectos políticos.

La emigración masiva evidencia que un sinnúmero de salvadoreños solo cree en ellos mismos y han dejado de asociar su proyecto de vida con su país. Ante tan complejo fenómeno psicosocial, se exponen tres “tareas clave” para salir adelante.

1. Pensar. La promoción del odio (lucha de clase) es una estratagema que ha cautivado a muchos y beneficiado a pocos. Esa vía –al igual que el neoliberalismo– es excluyente. Es hora, por tanto, de impulsar un desarrollo que sea incluyente y sostenible. Una interrogante a despejar es si habrá apertura interna (localización) a partir de la poscrisis. ¿Es conveniente y viable la democratización de la toma de decisiones y la desconcentración de la actividad económica del AMSS?

2. Priorizar. La pandemia develó la fragilidad institucional y el desequilibrio fiscal. La poscrisis será compleja y se debería precisar que no todos los problemas han sido causados por el coronavirus y no todos se podrán abordar en este quinquenio. El GOES será un administrador de crisis entre 2020-2024 y habría que concentrar esfuerzos en el abecé del desarrollo humano: educación, salud y empleo.

3. Actuar. El país tiene un notable capital social y una población con deseos de superación. Pero hay un impedimento actitudinal: incontables connacionales creen que “papá gobierno” les va a resolver sus problemas, lo cual es falso e imposible. Los compatriotas que emigraron (30 %) se dieron cuenta de esa falacia y le dieron la espalda a la demagogia. El gran reto es que los conciudadanos piensen y actúen para ser libres y autosuficientes en suelo cuscatleco.

Conclusión: pensar, priorizar y actuar son “tareas clave” para hacerle frente a la crisis y poscrisis. Lo determinante es que la sociedad sea parte activa de la solución de los problemas que le afectan. Lo decisivo es, entonces, la participación ciudadana para lograr una buena gobernanza.