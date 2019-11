Cristo Rey del Universo

Este último domingo del año litúrgico, la Iglesia Universal celebra la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Una fiesta que llena de alegría a los fieles a la doctrina de Jesucristo. Todas las personas que leen ahora estas palabras representan a muchas otras repartidas por toda la tierra.

¡Queremos que Él reine! –nos dice San Pablo–. Y nos preguntamos: ¿Dónde ha de reinar Cristo Jesús? Debe reinar, primero en nosotros personalmente, en nuestra vida entera, porque toda ha de ser Suya.

Y la nuestra es una vida corriente, de personas normales, con defectos y errores, a veces constantes. Pero Él cuenta con ellos y nos quiere ayudar. El Señor nos ve con amor jugando ante Él en todo momento, jugando en el orbe de la tierra, como nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Los Proverbios. Porque Él es el Señor Rey nuestro que nos da la vida biológica, la vida sobrenatural y la eficacia en todo lo que espera de nosotros.

Sin embargo, hoy vemos que hay en el mundo muchas personas que se enfrentan con Jesucristo, quizá porque no lo conocen y repiten como nos dice San Lucas en su Evangelio, que decían los judíos hace más de dos mil años: no queremos que este reine sobre nosotros. Por el contrario, nosotros le decimos ¡queremos que Él reine!

Queremos aprender a servir, porque enseñamos a los demás a servir, especialmente con el ejemplo, como nos dicen de Jesús, los Hechos de los Apóstoles, que empezó a hacer y a enseñar. Hemos de convivir, hemos de disculpar, hemos de perdonar; pero con la mayor rectitud de intención; porque así el Señor podrá edificar nuestra santidad y las de los demás.

Con la gracia de Dios, hemos de ser muy atrevidos, los más audaces en ese servicio. No nos debe frenar el tener errores, porque somos soldados de Cristo Rey y sabemos –como nos dice la Sagrada Escritura– que su poder es eterno y no le será arrebatado, y su reino no se deshará. Nuestra reacción ante un error no tiene que ser de desaliento, porque no seríamos buenos soldados del Gran Rey, porque esa no sería humildad, sino soberbia, porque no estaríamos contando con la gracia de Dios.

Debemos de vernos como unos soldaditos de Cristo que apenas saben ponerse derechos cuando lo mandan sus superiores. Pero queremos que Él haga –con nosotros– su reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, como nos dice la Sagrada Escritura.

Demos gracias a Dios porque nos ha querido en sus filas. Y digámosle que queremos servirle como fieles vasallos de su reinado. Servicio que debe reflejarse en las demás personas que nos rodean. Digámosle como le dijo nuestra Madre Santa María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como narra San Lucas en su Evangelio. Digámosle: ¡enséñame a servir así!

Precisamente porque conocemos la flaqueza humana, hemos de acudir a nuestra Madre María para pedirle que sepamos dar la vida al Señor, Rey nuestro, que nos llamó a su servicio; que podamos servirle como Él espera. Pongámosla como intercesora para conseguirlo, como soldados de Cristo Rey.