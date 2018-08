A pocos sorprende el reportaje de LPG (16.08.18) sobre la crisis que hay en el Hospital Rosales. Les falta personal, no tienen medicinas, tienen problema con el lavado de la ropa, no tienen apoyo de otras instituciones del gobierno porque los permisos para que las máquinas lavadoras funcionen, el edificio está sin mantenimiento y... aunque están en caos, no pueden poner el rótulo de advertencia: "Mejor no se enferme. No hay con qué atenderle".

La situación es crítica para los lectores. La situación es peor para los demandantes de servicios. Y una conoce historias que paran el pelo. Personas quemadas en accidentes de cocina que llegan buscando atención. No hay camas. Les dejan en camillas uno o dos días. No hay gasa. No hay lejía. No hay medicamento. Si quieren medio recuperarse, tienen que llevar los insumos para que les atiendan. He escuchado una y otra vez historias parecidas. Se salvan porque la familia logra juntar los recursos y comprarlos. Y ¿dónde queda el derecho a la salud?

Con la enfermedad de la gente no se puede jugar por las implicaciones vitales. Hay infraestructura, pero no hay personal. Hay infraestructura, pero no hay medicinas. Hay presupuesto, pero no hay planificación para su ejecución. Hay financiamiento para medicinas, pero las empresas no cumplen con los requisitos. Llegan las medicinas, pero no alcanzan. Llegan las medicinas, pero no responden al perfil epidemiológico de la región. Crítica situación.

En el Hospital Rosales no hay suficiente personal. Están sobresaturados. No respetan la ley de seguridad ocupacional. Y aunque el Ministerio de Trabajo, de manera extraña les ha multado con justificación, no pueden sustituir al personal. Y peor. No pueden contratar el personal necesario para dar cobertura.

Y en la salud, el saneamiento básico es fundamental. Aunque el alcalde de Santa Tecla anuncia que "pronto mejorará la recolección de basura", nuestro municipio revertió la situación y está compitiendo con todos aquellos que han padecido este problema, con los que han sido advertidos por tribunales, y aquellos que le sirven a la ministra de Medio Ambiente para lucir su ignorancia sobre la verdadera situación del manejo de desechos sólidos en el país.

El paisaje de Santa Tecla ha cambiado. Basta con recorrer las principales arterias para darse cuenta de que las bolsas negras con basura están en cualquier parte. Basta con entrar a cualquier colonia, para comprobar que hay cajas con bolsas de basura en cualquier acera. Lamento mucho la desacertada decisión del Concejo de crear un Asocio público-privado para "mejorar el sistema". No se ha mejorado. No se va a mejorar.

En el municipio de Santa Tecla estamos peor. Y seguiremos peor. Ahora pagamos el doble por el sistema de recolección y tenemos bolsas con basura por cualquier rincón del municipio. Dice el alcalde que la comuna registraba pérdidas por $1.2 millones y que por esto cambió el estilo de administración. Es válida la explicación. Pero... el servicio se deterioró, la gente paga el doble y quedaron más de 150 personas sin empleo.

Los tecleños, haga una encuesta, no estamos contentos.

Salud y medio ambiente. Son dos temas críticos en el país por las implicaciones que tienen en la calidad de vida de la gente. No hay servicio de agua. ¿Cómo no enfermarse? El sistema de recolección y tratamiento de desechos no existe. ¿Cómo no enfermarse?