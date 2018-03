Criticar, proponer y hacer

Los siete años que estuve en Estados Unidos han sido críticos en mi vida. No solo me formaron en lo académico y profesional, también me hicieron ver a nuestro país con otros ojos. Cada vez que conocía a un salvadoreño que había tenido que emigrar a Estados Unidos me daba cuenta de que ese salvadoreño era el mejor de su grupo, el más trabajador y el que más amor le tenía a sus raíces.