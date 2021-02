Crónica de una humillación anunciada

Podría ser el principio de una novela de García Márquez, el final de una de Asturias o la extravagancia de un personaje de Vargas Llosa: el presidente de un país latinoamericano que decide de repente ir a Washington a solicitar citas, como el que sale a comprar por repentino capricho un sorbete, justo ahí, a la vuelta de la esquina.

El viaje que Bukele hizo a Estados Unidos para reunirse, en vano, con funcionarios del nuevo gobierno de Biden, y que el protagonista sigue negando –negación que se entiende y, al contrario de lo que pretende, confirma lo que quiere negar por el remolino de vergüenza que crea– dice mucho sobre nuestro presidente, del papel e influencia obvia que juega Estados Unidos, y plantea algunas preguntas para el futuro.

Al principio, se empieza a saber que Bukele ha viajado en secreto a Washington. Luego, la información se precisa: está en Washington para solicitar reuniones que la administración Biden no le concede. La versión oficial del Ejecutivo salvadoreño responde: sí, está efectivamente en Washington, pero es un viaje "breve y privado", antes que se supiera que había logrado reunirse con el secretario general Almagro, de la OEA. La estadía breve, quizás; privada, ya no tanto. A esto se suman fuentes serias, como Dan Restrepo, exasesor de Obama, que confirman que Bukele estuvo insistiendo para conseguir citas con funcionarios estadounidenses que no lo recibieron. Una información publicada por la prensa internacional. Y Bukele no encuentra nada mejor que afirmar: "No podemos confiar en los medios internacionales".

Que no debe ser agradable estar en esa situación se entiende muy bien, claro está: esta aventura novelesca fue claramente un gran error. Solo ignorancia o sensación de omnipotencia pudieron general tal decisión: que un presidente en persona tome su avión para ir a Washington como si fuera a su casa, sabiendo además de antemano que será delicado por el cambio de administración, es una locura. Muestra que Bukele gobierna estrictamente solo por autoritarismo, no escucha los consejos o nadie se atreve a aconsejarlo; o por amateurismo, porque no existe ninguna voz competente en su entorno para aconsejarlo y señalarle los errores flagrantes.

Normalmente, para ese tipo de misión están la embajadora, la canciller o alguna persona de confianza. ¿Existirá esta última? Quizás no. Y la jugada solitaria de Bukele muestra la fe que tiene en las capacidades de las dos primeras.

Por otro lado, muestra nuevamente la posición del vecino norteamericano donde hasta un presidente llega a mendigar para tener al menos una cita que –como si la humillación no fuera ya suficiente– se le niega. Esto y el hecho que Bukele no asuma sus solicitudes iniciales interroga el futuro de relaciones bilaterales ya complejas desde la elección de Biden. El rechazo muestra un desacuerdo de fondo y de forma con lo que está haciendo Bukele.

Esa es la imagen del presidente salvadoreño en el extranjero. Una prolongación que muestra bien cómo actúa en el país. Por eso, para derrotarlo, no hay que caer en la múltiple trampa de la destitución: trampa en la que ha caído el diputado Velásquez Parker y trampa que el mismo Velásquez Parker ha puesto para toda la oposición. No, para crear un verdadero contrapoder, hay que votar el 28 por la oposición y exigir que esta esté a la altura.