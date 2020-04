Crónica de una pandemia anunciada. UES en tiempo del coronavirus

La actual crisis global es la crónica de una pandemia anunciada. En 2004, el Consejo de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (EUA), en su análisis prospectivo, detallaba que para el año 2020 una pandemia originada en China o la India amenazaría el proceso de globalización provocando recesión y colapso en la economía planetaria (Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project. December 2004, NIC, pág. 30). En 2015, Bill Gates estimó que la próxima pandemia, un virus infeccioso, podría matar a decenas de millones de personas.

En octubre de 2019 expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial (BM) advirtieron del inminente surgimiento de un nuevo y agresivo virus gripal que mataría entre 50 y 80 millones de personas y arrasaría con el 5 % de la economía global.

La novela de Dean Koontz, Los ojos de la oscuridad, 1981, anticipaba esta pandemia como Gorki-400 ubicándola en la Unión Soviética. Pero en la edición de 1996, desaparecida la URSS y convertida China en el nuevo enemigo de EUA, aparece como Wuhan-400, "el arma biológica más importante y peligrosa de China..." (pág. 353). En El Fin de los días: predicciones y profecías sobre el fin del mundo, publicado en 2008, la estadounidense Sylvia Browne profetizaba la pandemia originaria de China: "Alrededor de 2020 una enfermedad grave similar a la neumonía se esparcirá por el planeta, atacará los pulmones y los bronquios y será resistente a todos los tratamientos conocidos..." (pág. 312).

Profecías y teorías de la conspiración aparte, los virus transmitidos por animales al hombre han existido desde siempre, como el bacilo de la peste negra y bubónica transmitido por pulgas de ratas a humanos; el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), transmitida por civetas (pequeños mamíferos) infectadas por murciélagos de herradura; el ébola, transmitido por un murciélago de fruta; el VIH/sida, probablemente transmitido por carne de monos consumidas por humanos en África; la gripe española, un virus aviar que migró al ámbito porcino y de ahí a los humanos así como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, transmitido por camellos y dromedarios infectados por murciélagos. El covid-19 se habría producido por el consumo de carne de pangolines (especie de armadillo o cusuco) infectados por murciélagos.

Ante este panorama la Universidad de El Salvador (UES) ha respondido sumándose al esfuerzo conjunto del espectro político nacional, empresa privada, iglesias y sociedad civil para enfrentar el peligro del covid-19.

El rector, Maestro Roger Arias, sus vicerrectores académico y administrativo, Dr. Raúl Azcúnaga e Ing. Juan Rosas, han sentado posiciones al apoyar las medidas preventivas del presidente Nayib Bukele, ofreciendo los conocimientos científicos, académicos y de proyección social de la UES, y han puesto a disposición del Gobierno el campus de la UES y sus tres sedes regionales para ser usados como hospitales temporales para atender emergencias del covid-19, como albergues en casos urgentes de cuarentena, o como centros de acopio para subsanar las necesidades básicas de la población.

La UES ha producido los primeros 2,000 litros de alcohol gel, entregados a la Fundación World Vision y a la Cruz Roja Salvadoreña, uniéndose al compromiso social con la ciudadanía. Todo ello confiando en la sabiduría de las fuerzas políticas y en las decisiones ecuánimes del gobierno para hacer un frente común de unidad nacional contra el covid-19.