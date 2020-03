¿Cuál pandemia es más de temer?

El mundo entero está convulsionado y en crisis de terror por la reciente pandemia del CORONAVID-19. Su manipulación se efectuaba en un laboratorio de China en la región de Wuhan y su característica más aterradora es la gran capacidad y velocidad de transmisión que posee. A pesar de que su letalidad es menor que las otras epidemias recientes como fueron las del H1N1, SARS y MERS, su gran potencial de diseminación ha encendido las alarmas de todos los países los cuales, para salvaguardar a sus ciudadanos, han tomado medidas drásticas como: cierre de las fronteras, limitar la movilización de las personas y su capacidad de reunión, etcétera.

Hasta el 15 de marzo, las cifras mundiales del CORONAVID-19 reportan: 157,292 contagiados de los cuales persisten con actividad viral 75,508 estando en estado grave el 5 % = 5,649 personas. Desde que inició la epidemia-pandemia, han fallecido 5,844 pacientes por esa causa. A partir de esas cifras, analicemos "la otra pandemia" que muestra datos de mortalidad verdaderamente espeluznantes que ha pasado desapercibida y no muestra reacciones para detenerla en la mayoría de países. Me refiero a la que produce en el mundo 56 millones de muertes por año en promedio lo cual supera con mucho las cifras del CORONAVID-19. Me refiero al aborto inducido, aborto voluntario o como quiera llamársele. Contra esta pandemia los gobiernos no toman medidas para detenerla sino que muchos de ellos hasta la favorecen.

La cifra de un solo año supera los cálculos más elevados del Holocausto Nazi; más que la mal llamada Gripe Española que mató a alrededor de 40 millones de personas a principios del siglo XX. Para sustentar que se debe apoyar a ese genocidio muchas organizaciones internacionales –algunas de ellas relacionadas con la salud reproductiva– aportan fondos en cantidades millonarias y esgrimen una gran cantidad de argumentos apoyados y gritados por asociaciones de mujeres que, paradójicamente, claman por la facultad de matar a sus hijos. Algunos de sus argumentos son: que las jóvenes se embarazan cuando no tienen capacidades económicas ni educativas para enfrentar a la maternidad; que se produce en madres solteras; que las restricciones para acceder al aborto a la demanda acarrean muertes por mala atención; que es un método seguro y que no causa problemas de salud en la madre.

Les compartiré algunos datos que niegan esas aseveraciones: En el mundo, en el quinquenio 2010 a 2014, el 25 % de los embarazos terminó en abortos, aproximadamente 180 millones de abortos en ese período; 35 de cada mil mujeres abortan estando casadas y 26 son solteras. En los países con restricciones al aborto se producen 37 de cada 1,000 mujeres y en los sin restricciones 34 de cada 1,000. Las cifras son muy similares. En España, el 90.44 % de los abortos es a petición de la mujer; 5.95 % por gran riesgo para la madre; 3.32 % por riesgo de anomalías fetales; y 0.28 % por anomalías fetales. Groenlandia: 700 nacimientos / 800 abortos/año. Espeluznante.