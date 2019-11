¿Cuál salvación?

Existen muchas propuestas de salvación. Esto, posiblemente como resultado de la tensión que produce la idea que tenemos de nosotros mismos y las condiciones reales de nuestra existencia. De ahí las variadas propuestas económicas, religiosas, artísticas, políticas, y aun de progreso científico. Pareciera que el ser humano fue programado para vivir en una perspectiva de salvación, sin embargo, ¿qué tipo de salvación necesitamos?

El marxismo, a pesar de haber criticado la propuesta cristiana por considerarla un somnífero inventado por las clases dominantes para perpetuar la explotación, retoma la idea y la lleva al ámbito político, proponiendo una salvación exclusivamente terrenal donde el Reino de Dios sería remplazado por la sociedad sin clases. A mediados del siglo XX, las diferentes expresiones cristianas y marxistas movilizaron casi la mitad de la población mundial, confirmándose así que el concepto de salvación, interpretado en términos trascendentes o con enfoque terrenal, hace mucho sentido al ser humano.

Existe la salvación por la creencia que las riquezas pueden salvarnos. Sin embargo, la experiencia confirma que estas son inciertas, pueden estar o dejar de estar: "¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las de águila, y volarán al cielo" (Prov.23.5). Además, las riquezas nos permiten solventar algunas dificultades materiales, no así los problemas del alma.

La salvación por nuestra propia ética ha tenido mucha aceptación en el mundo moderno. La utopía aquí radica en el optimismo de la bondad humana. De ahí que aun las malas acciones se justifican –por la dialéctica de Hegel– como parte del proceso purificador. El problema es que a pesar de que podemos realizar buenas acciones, existe una naturaleza de maldad dentro de nosotros, lo cual explica la situación del mundo. En otras palabras, no escogemos racionalmente hacer lo malo, sino que estamos atrapados en una realidad de la cual no podemos escapar por nosotros mismos, tal como enseñó Jesús: "Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado" (Jn.8.34b).

La salvación por el conocimiento o por la capacidad de asimilar información, clasificarla, y elaborar pensamientos. Poder ver el invisible para crear ideas y conceptos es admirable y propio del ser humano. Sin embargo, el puro conocimiento no puede resolver todos los problemas de nuestra existencia, la experiencia nos muestra que sigue faltando algo. Los gnósticos, por ejemplo, lograron elaborar un sistema dual –separación del alma y el cuerpo– para trascender, pero no fue sostenible en el tiempo. Este pensamiento sigue presente en algunas religiones orientales, donde lo importante no es cuánto hacemos para salvarnos, sino cómo evadimos las dificultades de la vida.

El problema de la salvación, según la Biblia, radica en que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, porque si bien es cierto intuye que le falta algo, no logra discernir lo que le falta: "Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse" (Ecl.1.15). De ahí que Jesucristo nos ofrece una salvación que no solo incluye la eternidad para nuestra alma, sino una mejor condición para nuestra existencia aquí en la Tierra. Esta salvación cobra pleno sentido cuando descubrimos nuestro propósito, el cual debe ser implementado juntamente con Él, para establecer su Reino en la Tierra.