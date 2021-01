Cuando despertó el 1 de marzo, el dinosaurio todavía estaba ahí

Si las encuestas aciertan con sus proyecciones para el próximo #28F, a partir de mayo veremos una avalancha celeste en la Asamblea Legislativa.

¿Realmente estas elecciones legislativas y municipales representarán un cambio? Seguramente, una involución.

Estamos en una campaña carente de propuestas concretas y reales. Porque llegar a decir: "Mi prioridad es que los diputados ganen $1,500 mensuales", "voy a apoyar todas las iniciativas del presidente", entre otras, es risible.

Primero, porque de qué sirve bajar el salario a los diputados si no decimos nada de los sobresueldos o los sueldos "ad honorem" de los funcionarios en el Ejecutivo, si se calla sobre el alto costo que representa el pago de seguros médicos para los burócratas, si no se dice nada sobre el alto costo en el consumo de telefonía celular de los funcionarios o la utilización de tarjetas corporativas para cosas personales. Estas son las prácticas de #LosMismosDeSiempre que deben ser erradicadas.

¿Por qué ya nadie habla de la obligación de este Gobierno de transparentar las cuentas públicas? Porque desde que Nayib Bukele tomó las riendas del Ejecutivo ha hecho todo lo posible para saltarse los controles para la rendición de cuentas. Incluso ha ordenado a sus funcionarios –bajo advertencia de destitución, como lo reveló el expresidente del Banco Central de Reserva Nicolás Martínez– que no asistan a las comisiones especiales de la Asamblea que buscan claridad sobre el manejo de los fondos públicos, que no es más que el dinero aportado por todos los que contribuimos pagando impuestos.

El Plan Cuscatlán propone que haya un comisionado anticorrupción propuesto por la oposición, pero de eso ya nadie habla en el Gobierno; incluso el colega Edwin Segura le preguntó en Twitter sobre este punto a la candidata a diputada de Nuevas Ideas y exministra de Cultura de esta administración Suecy Callejas, y su respuesta fue bloquear su cuenta a Segura.

La falta de transparencia, la prepotencia, el tener diputados que solo lleguen a "apretar el botón" a favor de todo lo que el presidente quiera y sin cuestionar, son prácticas de #LosMismosDeSiempre.

Habría que tomarle la palabra al Nayib del pasado, cuando afirmó en una entrevista en Frente a Frente: "Hemos tenido por años donde el presidente prácticamente manda en la Asamblea, en lugar de tener un balance de poder lo que hemos tenido es una Asamblea genuflexa al poder Ejecutivo. Es decir, la Asamblea Legislativa tiene que votar cuando lo dice el presidente. ¿De qué nos ha servido eso? De darle cheques en blanco al presidente. ¿Y lo que hemos tenido qué ha sido? Pobreza, desigualdad, exclusión, un sistema de salud y educación paupérrimo, inseguridad, saqueos del Estado, corrupción".

Pero la avalancha celeste hacia eso va, a "apretar el botón" cuando se lo pida el presidente. Antigua práctica de #LosMismosDeSiempre.

El electorado sensato, ecuánime y que aún cree en El Salvador tiene la oportunidad de luchar por que no se otorguen poderes absolutos hacia un narcisista. Una de las opciones para evitar que lleguen a las curules #LosMismosDeSiempre es la de escoger a los mejores prospectos de cada partido –voto cruzado, le llaman. Otra opción es votar por candidatos de un mismo partido, pero escogiendo a las mejores cartas de la oferta electoral propuesta.

Mi consejo no pedido es que busquemos la renovación total de la Asamblea Legislativa, lo peor que podemos hacer es no acudir a las urnas. Busquen información, conozcan a los candidatos, analicen sus propuestas y verán que hay una variedad de opciones y de diversas ideologías.

Tal como dijo Joe Biden en su toma de posesión como el presidente #46 de Estados Unidos: "El desacuerdo no debe llevarnos a la separación. Sin unidad, no hay paz, solo amargura y furia (...) Debemos terminar esta guerra no civil".

Si no van a votar el #28F vamos a despertar el 1 de marzo viendo cómo vuelve a cumplirse el microrrelato de El Dinosaurio (del guatemalteco Augusto Monterroso): Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.