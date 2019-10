Cuando el Twitter no pega con la realidad

En una verdadera democracia, lo que debe primar es la pluralidad de ideas, es decir, no todos coincidirán en los diferentes planteamientos, pero no por ello se quemará en la hoguera a los que disienten con los que detentan el poder, como lo hizo la Iglesia Católica en los tiempos de la inquisición. Como sociedad tenemos que avanzar hacia el respeto y la tolerancia de las ideas, y la mejor palestra para plantear propuestas, argumentar y contra-argumentar, debería ser las redes sociales; sin embargo, estos espacios se han convertido en el desahogo de los que no tenían voz, por ello descargan su furia y sus resentimientos contra aquellos que difieren con sus ideas.

Pero no tienen la capacidad para contradecir sin ofender o difamar, y está claro que el que recurre a la ofensa es porque carece de la intelectualidad para debatir y contra-argumentar, y algunos son tan cobardes que se escudan en el anonimato, creando perfiles falsos, para calumniar y amenazar a todo aquel con el que no están de acuerdo, pero no tienen los pantalones para decir las cosas cara a cara como lo haría un ciudadano honesto. Digo lo anterior porque una gran cantidad de salvadoreños están siendo atacados en las redes sociales, por no estar de acuerdo con la administración del presidente Bukele.

Acá el presidente juega un rol importante, porque puede llamar al orden a sus seguidores, indicándoles por medio de un Twitter que respeten las ideas de los demás, animándolos a tener un debate de altura con todos aquellos ciudadanos que piensan diferente, pero también es fundamental que los que piensan contrario al presidente lo hagan con respeto, sin sarcasmo y sin ofensas, aplicando la regla de oro, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, para contribuir a crear espacios libres de violencia, ya que en el conflicto armado murieron 75,000 salvadoreños y van más de 60,000 asesinados a manos de las pandillas.

Así que no es conveniente continuar ese ciclo de violencia en las redes sociales, y como decía Voltaire: "Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Por lo tanto, señor presidente, no se moleste cuando un ciudadano con mucho respeto le pide que dé cuentas de cómo se está gastando el dinero en seguridad, o por qué contrató usted a parientes en el Órgano Ejecutivo, a sabiendas que la ley prohíbe el nepotismo, y acá no se trata si recibe o no un salario, lo que la ley busca evitar es el conflicto de intereses.

Ya que no todos los que le cuestionan o critican su administración son de ARENA o el FMLN, sino que una gran parte de ellos son salvadoreños hartos de la corrupción, el nepotismo y de los despilfarros que han tenido los gobiernos anteriores, y justamente por ello es que no se le puede dar un cheque en blanco en todo lo que usted hace, es importante que rinda cuentas, que transparente los procesos de compra, que cuide los recursos públicos con esmero, que distribuya los ingresos de forma equitativa priorizando a los más necesitados. Hoy usted y sus funcionarios tienen la gran tarea de hacer las cosas diferentes y no ser más de lo mismo.

De manera que cada vez que reciben su salario, recuerden que hay miles de salvadoreños que no tienen un techo digno, sus hogares carentes de lo más básico, así que en un país tan necesitado como el nuestro no es conveniente que el dinero se despilfarre en viajes de lujo, como el que se realizó a la ONU, en un jet privado, y con una comitiva enorme. Usted me perdonará, presidente, pero el discurso con los hechos no concuerda, los hospitales sin medicamento, las escuelas desvencijadas, pero se continúan gastando miles de dólares en enmarcar su fotografía.