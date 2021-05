Cuando la noticia es de verdad se pueden alcanzar los 106 años

El 10 de mayo de 1915 San Salvador era una ciudad de calles empedradas, por las cuales rodaban carruajes conducidos por caballos, y junto a estos, tranvías tirados por mulas que por mucho tiempo fueron los medios de transporte colectivos.

Y en esa escenografía estaba una casa de bahareque ubicada en la 9.ª calle oriente (antigua nomenclatura), hoy 3.ª calle oriente, donde desde 1903 funcionaban los talleres de la Tipografía La Unión, que habían fundado los hermanos José y Antonio Dutriz. Talleres en los que se imprimió el 10 de mayo de 1915 en la mañana la primera edición de LA PRENSA. El maestro Cardona, prensista en ese momento, tuvo a su cargo dicha impresión que se componía de cuatro páginas, un poco más grandes que el tabloide actual. Y así, bajo una persistente lluvia, a las 4:30 de la tarde salía LA PRENSA –24 años después se le agregó GRÁFICA– a construir su historia que ya ha alcanzado 106 años el 10 de mayo de 2021.

Un periódico que permanece históricamente como el sueño hecho realidad de don José Dutriz, su fundador. Un sueño de periodista muy impreso en su ADN, que se concretó cuando los astros se alinearon por consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y permitieron tener el papel y la tinta para hacer realidad ese sueño.

Un sueño nada romántico, más bien exigente, pues había que tomar en hombros la misión quijotesca de ser defensor de los gobernados frente a las desviaciones de los gobernantes, porque esa es la misión de un medio de comunicación independiente. Una responsabilidad periodística de alta dosis de servicio y compromiso social. Un combate ético a las ideas con ideas. Un sueño que como piedra angular se ha sostenido y adaptado por las siguientes generaciones Dutriz hasta la actual liderada por el Lic. José Roberto Dutriz, quienes han mantenido la misión de comunicación de masas, de mantener la ética en la profesión del periodismo; de saber que es necesaria una información para enseñar y saber. Una misión que la han sabido adaptar a la tecnología cambiante en la forma de comunicar, en los momentos que se han sucedido estos cambios.

LA PRENSA completó su nombre a LA PRENSA GRÁFICA en 1939 cuando se unió con EL GRÁFICO, otro periódico con sello Dutriz fundado por los hermanos José y Roberto, miembros de la segunda generación. Esta sinopsis de historia que me sirve de introducción se ha escrito tantas veces cuando se cumple un nuevo año. Pero en las entrañas de esta historia de 106 años, hay más que papel impreso con noticias que todas las mañanas nos llegan a la casa o las buscamos en la calle. O un legajo de páginas que nos muestran cómo se mueve el mundo ofreciéndonos con ello la oportunidad de movernos con este.

LA PRENSA GRÁFICA es más que papel impreso, o una empresa de interés económico o político como han tratado de etiquetarla gobernantes y políticos de turno en 106 años. LA PRENSA GRÁFICA ha sido desde su fundación una forma de comunicación humana que procesa acontecimientos, sentimientos e ideas que proceden de distintas fuentes, y se transmiten mediante papel impreso, pero que quede claro que su misión es COMUNICAR e INFORMAR con LA VERDAD, no imprimir papel, por ello, su misión será eterna con cualquier sistema y tecnología que venga. Por ello su misión de la verdad contra la mentira ha sobrevivido y sobrevive a los desastres, ataques, atentados. Ha sabido enfrentar con respeto a políticos y políticas que buscaron y buscan intimidarla; ha sabido defenderse con la verdad a dictadores de turno que han querido callarlo con mentiras y leyes que buscan ahogarlo, derogando leyes para afectar su papel de defensor de la libertad de expresión, derecho fundamental de los ciudadanos de una nación libre y democrática, y que ha sido y es su razón de ser. Se le pueden poner impuestos –que siempre los ha pagado dentro de lo que la ley manda– pero no habrá ningún impuesto que grave su misión de DECIR LA VERDAD y combatir y denunciar actos arbitrarios de acciones de políticos y gobernantes de turno que atenten contra la democracia y los ciudadanos de este país, que le han dado el estatus de independiente y defensor de sus derechos de parte de distintas generaciones en sus 106 años de existencia, porque un periódico independiente subsiste cuando pertenece a los ciudadanos, no a un Estado o partido político. Ha sido un periódico para los gobernados, no para los gobernantes.

106 años solo se consiguen cuando se tiene como misión LA VERDAD que como flujo sanguíneo ha movido el corazón de este periódico en el tiempo. Y como dijo el fundador en su primer editorial: "El nacimiento de este diario es una de las manifestaciones más espléndidas del progreso cultural de los pueblos. LA PRENSA encarna el alma compleja y batallarosa de las colectividades civilizadas y conscientes".

LA PRENSA GRÁFICA además de su misión de escribir a diario con la verdad ha sido el líder en permitir y abrirse con vocación democrática a la diversificación de opiniones; de innovaciones en diseño, de publicaciones de suplementos y revistas de utilidad social, hogareña y de enseñar para saber, con los que ha ganado premios mundiales. De campañas a favor de la educación y sus programas de becas. De campañas a favor del medio ambiente, y en los últimos años a la restauración de instituciones escolares, entre otros.

LA PRENSA GRÁFICA, desde su fundador, don José Dutriz; sus hijos José, Roberto, Alex, Mario y Rodolfo; así como la tercera generación que preside José Roberto, han mantenido la institucionalidad de la VERDAD que es la piedra angular de este periódico. Y ha sido ese esfuerzo por mantener la misión a costa de muchos sacrificios en diferentes épocas lo que ha hecho longevo pero actual a este medio de comunicación con sus noticias de verdad. Vaya para él mi homenaje y reconocimiento, pues he convivido en sus entrañas durante 45 años.