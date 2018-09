Cuando las golondrinas se van

Recientemente LA PRENSA GRÁFICA publicó su última encuesta en la que se evidencia una disminución dramática en la intención de voto hacia Bukele y su partido, por cerca de treinta puntos si se conjuga lo que será la marca en la papeleta, la que se hará por bandera y no por rostro; disminuyendo por tanto la diferencia entre los dos principales candidatos en unos cuatro puntos porcentuales, habiendo acercado considerablemente al candidato Calleja a un empate técnico, lo que supongo que será para él una excelente noticia.

Rápidamente el petulante tránsfuga de la izquierda Bukele, ahora en GANA, el mismo partido por el que corrió Elías Antonio Saca a la presidencia, ha salido a defender su aparatosa caída aduciendo que él siendo intocable ganará con magia en la primera ronda. Bien decía mi abuela que Dios castiga la soberbia y que por eso el demonio fue expulsado del celeste arcano.

Hasta hoy, cada candidato de cada opción partidaria ha expuesto valientemente sus ideas sobre política exterior, educación, seguridad, salud y sobre la vida, hablando de temas controversiales como el aborto o política fiscal o las relaciones bilaterales con la China continental. Todos han hablado, excepto uno: "mister patata", es decir, el cuervo que se disfraza de golondrina, quien se ha vendido a sí mismo como uno de esos juguetes antiguos a quien cada niño le ponía la boca, ojos y nariz que le convenía; y por eso hasta hoy, tuvo relativo éxito; pero no es posible engañar a todos, todo el tiempo, e inevitablemente conforme se aproxima el momento electoral, habrá que acercarse a los votantes y hablar; y como eso es lo que él solo hace bien a la distancia, rodeado de matones armados que le impiden el contacto humano; entonces, ante lo inevitable, cuando la gente empieza a conocerlo, también empieza a entender que no es quien ha de redimir a un pueblo hastiado (y con razón) de la corrupción y de las componendas de los malos políticos, sino alguien que tal vez hable bien, pero que no está practicando lo que dice.

¿Se han percatado de que seguimos sin Sala de lo Constitucional; y que en gran medida esto parece deberse a la intransigencia de algún diputado del partido del señor Bukele, sobre la insistencia que a toda costa debe estar dentro cierta candidata a magistrada? ¿Cómo es posible que se nos esté vendiendo la idea que en el futuro se va a combatir la corrupción, pero que en el presente este mismo personaje no haga nada para evitarla? ¡¿Cómo se atreve este charlatán a hablar de que "si no se roba siempre alcanza", después de haber dejado endeudadas hasta el copete las comunas de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, habiendo alquilado un edificio para un mercado por varios millones de dólares más de lo que valía comprarlo?! ¿Dónde está el paladín de la "igualdad de género", chasqueando los dedos a su esposa para que se le acerque, como esclava al mejor estilo de un jeque musulmán?

Mientras más habla con la gente, más se descubre la verdadera cara del mal que busca ocultar: su terrible indiferencia por los sentimientos de quienes sufren y su promiscua ansia de poder; y mientras más se acerquen las elecciones, Dios mediante, más gente buena, verdaderas golondrinas que buscan la independencia de un cielo azul y blanco, dejarán solos a los advenedizos y emprenderán el vuelo hacia un norte simbólico, que en nuestros corazones sigue siendo la libertad que juntos construimos cada día.