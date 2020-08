Cuando se inicia la tercera fase del año, vamos directo hacia el momento en que la voluntad popular hablará de nuevo

Al haber entrado ya en la tercera fase del año en curso los días parecen ir acercándose más aceleradamente hacia ese 28 de febrero en el que los salvadoreños tendremos que ir a expresar nuestra voluntad en las urnas electorales, en una votación que presenta características muy originales, porque por primera vez entrará en la primera fila de la competencia un partido nuevo, luego de que los dos partidos tradicionales hayan venido mostrando creciente debilidad en el plano competitivo, hecho que no se había dado en ningún momento de los últimos treinta años. No es de extrañar, entonces, que haya más expectativas que nunca, en particular porque esta vez se definirán en las urnas los juegos de fuerzas que serán decisivos para caracterizar la dinámica política del trienio que sigue hasta las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Las fechas electorales, por su propia naturaleza de secuencia que se enmarca dentro del calendario democrático, son una especie de mapa móvil, que los políticos y sobre todo la ciudadanía deben ir administrando con certeza y buen criterio, para que el proceso no se despiste de ninguna forma. Esto no ha sido inteligentemente manejado hasta la fecha, y esperamos que los retos que hoy se les acumulan a todas las fuerzas y a todos los liderazgos nacionales calen en las voluntades para esclarecerlas y comprometerlas a fondo con lo que les corresponde, como obligación y como derecho.

Los entes de pensamiento, las organizaciones socioeconómicas y las posturas y decisiones gubernamentales tienen que ponerse en la misma línea de análisis y de tratamiento de la realidad en sus más variadas facetas, a fin de que el país, como el todo que es, asegure su rumbo correcto y su dinámica consecuente, para que todos podamos sentir y reconocer que nos dirigimos de veras hacia adelante. Es lamentable, entonces, y lo es al máximo, que no se den ni se visualicen esfuerzos serios para orientar las medidas pertinentes en la ruta de la revitalización nacional; y es más lamentable aún cuando lo que tenemos en la cotidianidad son más distanciamientos, más divisiones y más repliegues aislacionistas.

Dentro de ese panorama que está sobrecargado de componentes adversos a la naturalidad democrática, lo que más preocupa es que la persistencia de tal situación contribuya cada vez más a entorpecer las líneas de recuperación de todas las consecuencias de la crisis pandémica. Para evitar esto se hace insoslayable que haya una especie de alto en el camino para realizar en forma que sólo la cooperación y la apertura de miras serán capaces de llevarnos a buen término en todos los sentidos y en todos los órdenes.

Una vez que se defina la configuración de la próxima Asamblea Legislativa habrá que emprender un real esfuerzo de comprensión política, independientemente de cómo queden configuradas las fuerzas representadas. Lo ideal sería que, aunque se reconfiguren las mayorías, se necesite el concurso de varias fuerzas para lograr acuerdos suficientes y sostenibles. Lo que habría que evitar es que alguna fuerza sea capaz de imponerse numéricamente por su sola cuenta. Y esto sólo puede alcanzarse si la ciudadanía toma las decisiones inteligentes en las urnas.

Este es un momento clave en que la madurez de la ciudadanía debe hacerse valer una vez más, para que el proceso nacional no sólo se mantenga saludable sino que siga generando opciones de estabilidad y de progreso.

La campaña electoral, desde luego, ya es atípica, pero lo que verdaderamente importa es que los resultados de la misma sean concordantes con lo que está demandando el interés nacional, que es más democratización y más consistencia.