Cuando ser inocente no es suficiente

La asamblea legislativa recién aprobó la segunda prórroga del régimen de excepción, que, desde su entrada en vigor en marzo, ha dejado un saldo que sobrepasa las 35,000 capturas. A primera vista, ese número puede parecer un éxito para las autoridades y para la población, especialmente cuando la propaganda oficial insiste en que se trata de capturar "pandilleros terroristas". El problema es que no todos los detenidos caben bajo esa categoría. No hace falta escarbar mucho para darse cuenta de que el régimen es selectivo y golpea con particular dureza a las comunidades más pobres y estigmatizadas del país.

Es probable que entre los detenidos haya quienes tengan cuentas pendientes con la justicia e incluso que sean culpables de haber cometido uno o varios delitos. En realidad, no lo sabremos hasta que el debido proceso lo determine. En realidad, es muy difícil saberlo en un sistema judicial cooptado y presionado para el cual resulta cada vez más difícil garantizar el debido proceso. Pero más allá de lo probable existe lo real y, en este caso, la realidad, respaldada por datos e investigaciones independientes, es la siguiente: cientos de personas han sido arrestadas de forma arbitraria y algunos llevan semanas o meses en la cárcel sin poder comunicarse con sus familiares y sin acceso a una defensa adecuada y a las garantías procesales que la Constitución supone garantizarles.

Y mientras personas inocentes son detenidas, líderes pandilleriles con solicitudes de extradición vigentes ya son libres. Me refiero al caso de Élmer Canales, alias Crook, quien fue liberado por las autoridades en 2021 pese a las objeciones documentadas de un juez especializado. El presidente Nayib Bukele no se ha referido a este caso. De hecho, ninguno de sus ministros o diputados lo ha hecho. Probablemente porque la realidad es tan clara y evidente que no hay mentira que pueda ocultarla. Confrontado entre decir la verdad o guardar silencio, el oficialismo ha optado por callar.

Meses después de que Crook fue puesto en libertad, con la presunta ayuda de un alto funcionario de gobierno, cientos de salvadoreños inocentes y sin vinculación alguna con pandillas empezaron a caer, uno por uno, una por una, víctimas de un régimen de excepción que, a pesar de haber sido prorrogado en dos ocasiones, no cuenta con una sola herramienta para poner un alto a las detenciones arbitrarias y a la tragedia emocional, económica y física que estas representan para cientos de familias salvadoreñas.

Las detenciones arbitrarias no tienen justificación que las respalde, pero sí características que las definen. Los requisitos generales para ser detenido pasan por ser joven, de preferencia en una comunidad estigmatizada. En algunos casos, ser opositor político también ha contribuido. El caso de Giovanni Aguirre cumple con todos los puntos. El joven sindicalista, trabajador de la alcaldía de San Salvador y residente de una comunidad estigmatizada, lleva semanas preso a pesar de contar con un expediente laboral libre de amonestaciones o faltas. Aguirre fue arrestado una semana después de haber criticado abiertamente al gobierno liderado por el presidente Bukele en la marcha del primero de mayo. La policía registró su casa en tres ocasiones y no encontró nada.

La arbitrariedad sistemática y el abuso de poder han sido condenados. Desde organizaciones defensoras de derechos humanos en Washington, D. C. hasta el mar de madres defensoras de los derechos de sus hijos en las afueras de Mariona, las peticiones son básicas: piden que se detengan los arrestos arbitrarios; piden información sobre sus familiares; piden, únicamente, la posibilidad de demostrar, con documentos y solvencias en mano, la inocencia de sus seres queridos.

Es importante reconocer la realidad. Según encuestas recientes, el régimen de excepción tiene el visto bueno de la mayoría de personas, pero aun ese apoyo masivo no debe ir sin cuestionamientos. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a seguir abordando el sufrimiento de cientos de familias desde la frialdad de un concepto estadístico como el "margen de error"? ¿Qué le impide a las y los diputados, al presidente, proponer mecanismos para ponerle un alto a las detenciones arbitrarias? ¿Realmente creemos que todos los detenidos son culpables? ¿Qué nos hace pensar que mañana no serán nuestros seres queridos los detenidos? O, incluso, ¿qué te garantiza que vos no podés ser el próximo Giovanni Aguirre, preso sin justificación? En el estado de excepción de Nayib Bukele ser inocente ya no es suficiente.