Cuántas veces hay que repetirlo para que se tomen medidas

No se puede reactivar la economía si no se permite el transporte público. Los trabajadores no tienen otro medio de transporte. Se les está obligando a viajar en pick up, apiñados, violando los protocolos de salud y exponiéndose a un contagio masivo. Otros consiguen transporte a un precio elevado que al pagarlo les queda una efímera ganancia. Se está afectando al sector laboral y al sector informal: se está afectando al pueblo. Me parte el alma ver cómo obreros tienen que caminar largas distancias para procurar el pan para sus familias. Por favor, dónde están los funcionarios encargados del transporte.

El estar encerrados no va a evitar los contagios porque de todos modos tienen que salir a ganarse el pan de cada día. Sí, hay que ser estrictos en que se cumpla el protocolo de salud. Distanciamiento, mascarillas, gel, desinfectantes al abordar un bus, toma de temperatura, no tomar alimentos en la unidad de transporte, etcétera.

Es una buena noticia saber que ya varios países están desarrollando vacunas y están en procesos avanzados y pronto veremos la luz al final del túnel. Me refiero a la Universidad de Oxford con el Laboratorio AstraZeneca en Inglaterra, grandes empresas productoras de medicamentos como la Pfizer, asociada con la BioNTech y la Moderna, en Estados Unidos, y así otros países como Francia, Australia, etcétera. Mientras esto llegue hay que cuidarnos mucho.

El trabajo que desempeñan los médicos y enfermeras de nuestro país es loable e invaluable. Hay que dotarlos de los mejores equipos para evitar los contagios. No hay que escatimar gastos en la calidad de estos insumos. Son héroes que merecen todo nuestro agradecimiento, toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y nuestra solidaridad. Es imprescindible que tengan seguros de vida y salud, dignos. Hay que darles ayuda a las familias de los que fallecieron en el cumplimiento de su deber y seguridad económica a los que siguen luchando contra este ingrato, cruel y letal virus. De acuerdo con unas noticias periodísticas del 23 de julio del año en curso, el Movimiento por la Salud registra 91 muertes entre profesionales y trabajadores de la salud. Gracias, profesionales, enfermeras, trabajadores y personal de primera línea, mil gracias.

Esto, como todo en la vida, va a pasar. Pero el mundo ya no va a ser igual. El valor de las cosas materiales va a pasar a un segundo término. Va a haber más solidaridad, más comprensión, más aprecio por las cosas espirituales, por la amistad, por los lazos familiares, por las cosas que antes parecían insignificantes, como una sonrisa, una palabra amable. Esta pandemia nos ha enseñado que la vida es frágil, que el hombre propone y Dios dispone, que la vida es hoy y hay que disfrutarla, vivirla lo mejor que podamos. En eso estriba la felicidad. El pasado ya no cuenta y el futuro es incierto. Solo tenemos el hoy. Dediquemos más tiempo a los amigos, a los seres queridos, a Dios.

Que Dios bendiga a El Salvador.