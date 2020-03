Cuarentena populista Chernobilesca

En Chernóbil despidió una gran contaminación de energía radiactiva en el ambiente. Para lo cual y por ayuda de las Naciones Unidas, lograron construir un "sarcófago" para disminuir la contaminación. Construyeron paredes de hasta 150 metros de protección, alrededor del reactor nuclear. En El Salvador, sin derecho, ni razón; tener cuarentena por el coronavirus es de mayor riesgo. Solo fíjese en los precarios albergues, los cuales se encargarán de atrapar a un paciente contagiado y pasárselo a todos los que tienen encarcelados. A los que les toca ir saliendo, llevarán el virus a su casa. Además, toda la atención está puesta en un virus que no ha llegado, y no en el sistema nacional de salud donde hay nada para combatir otras enfermedades más serias.

Partiendo que es un virus pandémico, aquí se nos avecina una dictadura; con leyes que no son las adecuadas para sostener un país pobre. Estado "de sitio" donde todo el "control" lo tiene Nayib. Esto no sirve para contener la pandemia. "Cuarentena política" tampoco sirve, detiene la economía, causa histeria en la población, nos convertimos en "malos" ante los ojos internacionales, nadie quiere viajar a El Salvador, y para colmo, desastre político. Al cerrar fronteras, los contrabandistas hacen su feria.

Hagamos primero las medidas básicas de transmisión. ¿Por qué para subirse o bajarse de un bus, ninguna unidad tiene alcohol gel para desinfectarse las manos? Antes de entrar y al salir de cualquier establecimiento, o a un centro comercial, las personas deberían de limpiarse las manos. Las medidas obligatorias de este virus no las estamos cumpliendo. Pero es ilógico detener la economía, fronteras, etcétera. El virus no tiene pasaporte. Tampoco usted lo va a adquirir en el ambiente. Este vive en superficies no expuestas a la luz solar.

Cuando tengamos el primer caso comprobado, la población no sabe cómo manejar estos casos, y harán lo que a ellos les conviene, ya que les dará miedo que los lleven al H. N. Saldaña. Las recomendaciones son obligatorias para todos, y más importantes que la cuarentena. Las personas están siendo tratadas como basura, como campo de concentración, pocos y sucios baños, sin comida, con mayor riesgo de estar ahí que en sus hogares. En ningún país he visto cosas similares, ni de histeria generalizada. No me imagino ahí una pobre mujer embarazada. Deberíamos de fomentar prevención responsable en vez de cuarentenas.

En esa forma, la cuarentena servirá para contagiar más. Hay personas que, al bajarse del avión, pasan a cuarentena, llevándolas por toda la ciudad, al Indes, Hotel Capital y luego Villa Internacional. Ese es el movimiento más nefasto antes visto, y luego al claustro.

Le recomiendo a Nayib lo siguiente: Si estás nervioso por el coronavirus, cálmate. Muchas necesidades se están escondiendo por este tornado de pánico. Mejor limpien el agua, recojan la basura, eliminen el humo de los buses, evitemos los zancudos. Aíslen y protejan a la población de la tercera edad que es la de mayor riesgo. Meter pánico no ayuda a nadie. Si alguien se siente enfermo, que permanezca en casa. Si usted no puede manejar su resfriado con medicamentos comunes y tiene dificultad para respirar, llame a su doctor y él le explicará cuál es el protocolo a seguir. Pero nada de histeria.

Esto no es Chernóbil, no podemos aislar a El Salvador por un virus que no es tropical ni radiactivo. Con tantas áreas contaminadas a nuestro alrededor, estamos con otros virus internos que no se han podido controlar en los últimos años. No es racional, tener control del ejecutivo, legislativo y judicial; el estado de excepción es inaceptable.