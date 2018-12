Cuatro escenarios, cinco conclusiones...

Un análisis serio y sin fanatismos a 60 días de las elecciones de 2019 nos plantea cuatro escenarios: 1) La aritmética electoral. 2) Los resultados de las encuestas. 3) El breve curso de la campaña. 4) El despliegue logístico territorial el día de las elecciones. Con estas cuatro variables operando se puede determinar el valor de "X" en la ecuación del triunfo.

1.- Aritmética electoral: La media aritmética de las últimas cinco elecciones de ARENA es de 1,029,497 votos, y la del FMLN, 980,278 votos. Con estos datos podemos comenzar a jugar con ciertos escenarios hipotéticos. Veamos: a.- PCN y PDC le aportarían a ARENA 141,964 votos. b.- GANA tiene un capital electoral de 132,652 votos. c.- Otros partidos, incluido el CD, podrían acumular unos 25,000 votos. d.- El proyecto VAMOS no tiene mayores datos para el análisis. e.- El factor Nayib Bukele lo podríamos proyectar en dos escenarios. El conservador, con 200,000 votos (equivalente a las firmas obtenidas) y el optimista: 200,000 más los 400,000 votos de desencanto gubernamental; en total, 600,000. Podría haber un tercer escenario... Si votaran cerca de 3,000,000 ciudadanos, ARENA obtendría el 34.3 % (más el 4.7 % que vendría de sus coaliciones), para un total de 39 %. El FMLN, en un escenario optimista, obtendría 32.6 % de los votos y en un escenario pesimista, 22.6 %. En tanto, el partido GANA con Bukele, en escenario pesimista, lograría un 6.6 % más 5 %, que daría un resultado de 11.5 %. Luego, en escenario optimista, sería un 20 % más el 5%, es decir, un 25 %. Este resultado implicaría una segunda vuelta. ¿Qué sucede en el ballotage? ARENA mantiene su 39 %, mientras que los proyectos de FMLN o de GANA acumularían 51.8 %. Si ARENA no gana en segunda vuelta, el ganador es GANA.

2.- Los resultados de las encuestas: A la fecha contamos con seis estudios de opinión serios: CEC, 28 de agosto; LPG Datos agosto, 31 de agosto; CIOPS, 9 de octubre; Cid Gallup, 1 de noviembre; CEC, 19 de noviembre; FundaUngo, 20 de noviembre; y LPG Datos, 29 de noviembre; estadísticamente todos ubican a la fórmula Bukele-Ulloa a la cabeza por una diferencia aproximada de 10 puntos en todos los estudios. Estos son los datos... las fotos de cada momento; pueden cambiar si ocurrieran fenómenos muy dramáticos o si la campaña diera un giro creativo. Recuerden, analistas, asesores y políticos: ¡Las encuestas no son para adivinar el futuro, sino para modificarlo!

3.- El devenir de la campaña: La campaña electoral va de mal en peor; prevalecen los ataques, la campaña sucia, el juego de troles; la gente está harta de esto, y por esta razón envía un mensaje más emocional que racional en las encuestas. Siguen pesando los episodios históricos de corrupción y el sentimiento anti partidos políticos, y ningún partido hace nada para cambiar esto, aún celebran y se sienten orgullosos de su historia... Prevalece el "voto de castigo". A esto sumemos el pésimo desempeño político de la Asamblea Legislativa (el mensaje del 4 de marzo no lo entendieron), y la carrera electoral se acorta por Navidad.

4.- La maquinaria logística-territorial en el día "D": ARENA-PCN-PDC-DS y el FMLN tienen una enorme ventaja, difícil de superar; los estadísticos de las encuestas no consideran este factor que puede marcar la diferencia; una cosa es opinar por quién voy a votar y otra muy distinta es movilizarse para ir a votar. Mucha gente se quedará tras las pantallas observando, otras serán literalmente acarreadas para ir a votar.

Sume, reste, multiplique y calcule: ¿Ya sabe qué va a suceder (al día de hoy 5 de diciembre)...?: a) ARENA o gana en primera vuelta o pierde; b) el FMLN tendrá más votos de lo que dicen las encuestas; c) en segunda vuelta la fórmula ganadora sería Bukele-Ulloa.

Algunas conclusiones, tomen nota: 1) El error más grave de los candidatos es escuchar solo a sus asesores cercanos y correligionarios, quienes les dicen lo que ellos quieren oír. 2) El modelo de campaña ajedrecista de atacar no funciona en una sociedad de indignados. 3) En las últimas elecciones a escala global no ganan los mejores, sino los que aprovechan los errores del pasado inmediato. 4) Lo importante de las encuestas no solo son las gráficas de por quién va a votar si las elecciones fueran este domingo, sino las bases de datos que generan (y nunca las solicitan). 5) En materia moral pesa más matar o robar que mentir, por esta razón el hashtag #devuelvanlorobado es más poderoso que #nayibmiente.