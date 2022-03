Audio

Cuatrocientas portadas para la dictadura

El régimen que desgobierna nuestro país, sin importarle cómo se consume en la pobreza la gente, y cómo al salvadoreño promedio no le alcanza ni para comprar tomates, en tanto el petróleo sube sin medida, nada o poco hace por paliar las carencias y necesidades del Pueblo; mientras el tirano justifica todas sus acciones acusando a los que estuvieron antes, y anunciando medidas pírricas para combatir la carestía, pero dejando sin modificación la inmensa partida destinada para su propaganda, o la de sus viajes, o la de sus allegados.

No hay duda que esta dictadura expresa su cinismo e indolencia, cuando vemos actuar a sus diputados, dignos representantes de la nueva horda, acusando a los demás, mientras es claro que casi todos ellos provienen de las filas de esos partidos; en tanto viajan a expensas de aquellos que ya no pueden pagar ni la Canasta Básica, y que están ahogados por los impuestos. Su descaro es tan horrendo, que nos inunda la repulsión ver al señor Soriano acusando a no sé quién, de aquello que se le pudiera imputar claramente a él y a su familia, quien por años mamó de la vaca llamada ALBA.

El régimen no tendrá problema en recortar los gastos de educación o salud, pero evidentemente mantendrá los millones destinados a la publicidad desvergonzada, en las decenas de pasquines digitales, radios y televisoras; y sobre muchas otras formas indignas, como ese panfleto llamado "El Salvador", impreso en Guatemala y en otro periódico salvadoreño, vergüenza para sus dueños, que evidentemente no es El Diario de Hoy, ni LA PRENSA GRÁFICA; y con el que diariamente intentan engañar a sus ilusos lectores, con el cuento chino de las bondades del dictador.

400 portadas destinadas a la vanagloria del califa y de sus secuaces han sido reportadas recientemente por un prestigioso rotativo de los pocos que se mantienen fieles al periodismo libre, y que claramente resultan totalmente incómodos para el señor tenebroso, quien concibe la democracia como a una vulgar feria de aduladores, en donde los que aplauden sus sandeces son los "buenos" y los que luchan por la decencia, sus enemigos.

400 portadas de deshonra y servilismo, que expresan el grado de compraventa de las voluntades que hoy existe en El Salvador. Portadas de simple propaganda, pagadas por los ciudadanos y sustentadas por pseudo periodistas que se vendieron al mejor postor, en un dizque periódico que prácticamente es regalado a quienes quieran, y que por su pobrísimo contenido, solo sirve para madurar aguacates o limpiar las cochinadas de los animales. Cuatrocientos días de transmisión engañosa que suman a la publicidad y falsas noticias de los otros medios digitales, dirigidos por el asqueroso Sanabria, o Saravia o como diantres se llame el impresentable.

Esa es la expresión última de este fatal gobierno, que se alinea con los invasores de Ucrania y los verdugos del mundo. Expresión de un régimen malsano dirigido por un hombrecito escurridizo, que no logró mantenerse en pie para dar su última cadena nacional y debió posponerla para el día siguiente, quien sabe por qué motivo. Hombrecito enjuto y cobarde que no logra enfrentar a sus detractores, sino a través de troles y gentuza vendida para hacer el trabajo sucio, pero que vive en un universo paralelo en donde él es importante y el país es una superpotencia de Photoshop.

Y ahí seguimos, oyendo más promesas de campaña y viendo cómo tantos siguen siendo presos políticos por haberse opuesto con honor, al sultán.

Yo me pregunto, tal cual alguien opinaba el otro día, ¿qué haría cualquiera de nosotros si contrata un gerente general, que después de 3 años siguiera diciendo que la fábrica está quebrada por culpa de los gerentes anteriores? ¡Sin duda lo echaríamos por inepto!

Eso es exactamente lo que tenemos en el gobierno, un conjunto de malsines que desde siempre solo esgrimen la misma cantaleta, sin reconocer que precisamente ellos son los peores, los más abyectos, los incapaces, los que se aumentaron el sueldo y el de sus asesores y que se han ido por el mundo a visitarlo.

No se vale, gusanos de la política; si eran incompetentes para mejorar las cosas, no debieron aceptar su puesto; y si su misión es tomar lo que no deben y endeudar más a este sufrido pueblo, recuerden el eco de aquel juramento que de mala gana hicieron... "...y si no, que Dios y la patria os lo demanden".