Cuba, o del desbloqueo ideológico

Es sorprendente que al hablar de Cuba, en el centro de las noticias internacionales luego de las protestas registradas en buena parte de la isla en días recientes, la discusión gire alrededor de los mismos polos de hace cincuenta años.

Consultado sobre las manifestaciones, que han incluido daños a la propiedad estatal y fueron sucedidas por cientos de detenciones, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, sostuvo que el despliegue informativo que se ha generado en las cadenas de noticias latinoamericanas es inusual, "promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba".

Eufemismos más, eufemismos menos, ayer el FMLN insistió a través de comunicados y apariciones públicas de algunos de sus voceros en que se trata de un esfuerzo de "desestabilización" y confiaba en que el pueblo cubano defenderá los logros de la Revolución.

Pero según reportes periodísticos independientes, lo que los ciudadanos cubanos exigen desesperadamente es alivio al encarecimiento de la vida, un efecto de la caída del turismo a propósito de la pandemia que combinado con el retiro de algunos subsidios estatales, la unificación monetaria y el sempiterno bloqueo estadounidense han postrado la economía insular a unos niveles que no se veían desde la crisis de los balseros de hace tres décadas.

Igualmente sesgada por inesperados resabios ideológicos ha sido la respuesta de buena parte de la clase política sudamericana plegada a Washington; varios de los líderes que exigen libertad y democracia para el pueblo cubano se mostraron ambiguos durante las protestas de hace algunas semanas en Colombia contra las políticas del presidente Iván Duque.

Aunque menos virulentos que a fines del siglo pasado, estos discursos impactan por su insuficiencia para entender el presente, por su falta de rigor intelectual y porque denotan una incomprensión del signo de los tiempos en muchas de las democracias latinoamericanas.

Exceptuando a Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde no hay ni mínimas garantías, el resto del subcontinente vivió una acelerada democratización si se la compara con la tónica general del desarrollo político de hace medio siglo. No hace ni treinta años que desde el río Bravo hasta la Patagonia se podía alegar que eran tierras de florecimiento democrático, sufragio universal y ciudadanía política extensa y participativa.

Pero en algunas naciones, esos procesos no tuvieron raíces suficientemente profundas. Acaso porque la transición era el mejor negocio posible dadas las presiones internacionales, quizá porque la apertura supondría igualdad política funcional pero no necesariamente cambios sociales ni económicos, en algunos países las élites transigieron pero sólo para someterse a una rutina electoral, no para cultivar la democracia.

Así se sembraron los ayes que ahora tienen en jaque a países como los del Triángulo Norte, en los que ante la insatisfacción supuesta por el estado democrático, las mayorías están proclives a sacrificar sus libertades y derechos ante promesas de gobernabilidad.

Mientras, en Cuba ocurre lo opuesto: la omnipresencia del Estado y su incuestionable gobernabilidad no bastaron para siquiera acercarse al ideal de bienestar; es tal la desesperación de los ciudadanos que, antes de exigir el restablecimiento de los derechos y libertades empeñados hace décadas, suplican por lo más básico.

En ambos casos, la trinchera no está instalada en lo ideológico sino en las necesidades cotidianas, pero algunos quieren hacer creer que en estos países el malestar es con la democracia y otros pretenden que en Cuba el libre mercado y el desbloqueo resuelvan per se lo que está roto en un nivel más profundo, en el núcleo de lo público.