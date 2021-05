Cuenta regresiva para que Bukele desande el camino

La ventana de oportunidad para que se salga de esta crisis con menos traumas se va cerrando aceleradamente. El gobierno salvadoreño está obligado a dar la talla, a responderle con altura a sus votantes tanto adentro como afuera del país, y a no defraudar a la potente comunidad radicada en Estados Unidos. Pero eso requiere dejar de verse al ombligo, abandonar la retórica y desandar el vejamen a las instituciones cometido hace algunas semanas. Si Bukele no tiene nada que llevar a la mesa, no habrá mesa.