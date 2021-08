Cuenta regresiva para que Bukele sea ponderado y humilde

E

l único tema en el que el oficialismo ha unido a la mayoría de la nación es en su incomprensión y repudio a la idea del bimonetarismo. En todo lo demás, desde su tirantez innecesaria con Estados Unidos, violación del debido proceso para abrir casos judiciales, amenaza de reformas constitucionales y manoseo del órgano de justicia, hay división de opiniones, en algunos casos incluso con un saldo favorable para el discurso gubernamental.

Pero no es el caso con la memez del bitcóin.

Ha sido tal el rechazo, el naufragio de imagen, la pobreza discursiva y lo patético de la comunicación de Bukele y los bodoques que tiene como asesores en este tema que optaron por la estrategia del avestruz y han escondido los cajeros, las exposiciones televisivas y los artilugios tecnológicos en la misma bodega en la que están la campaña de los cero homicidios y las promesas de meter presos a los funcionarios de su administración acusados de corrupción.

Tres errores laten en esa idea, condenada al fracaso a menos que la megalomanía del mandatario se imponga pese al perjuicio que infligiría a la mayoría de los salvadoreños. El primero es profundo, una tara cognitiva que Bukele disimuló exitosamente durante el encierro y la primera ola de la pandemia: una desconexión con el país en el que gobierna. Sólo esa ignorancia explica que el mandatario crea posible implementar en tiempo récord la bimonetarización digital.

No se trata de satanizar el futuro, sino de entender el presente y sopesar realidades. Creer que el problema de aplicación de esa idea es sólo de conectividad es infantiloide: la pobreza manifestada en todos los órdenes, el analfabetismo, la informalidad de la economía, la imposibilidad de que los servicios básicos superen a la marginalidad, la suma de esos factores es la que le dijo a Bukele desde el día uno que esta era una tontería. Pero no lo entendió porque no conoce a quienes gobierna.

Su segundo error ha sido en la comunicación. Exceptuando a algunos de sus funcionarios y compadres, no hay dos personas en El Salvador que hayan entendido lo mismo luego de su fácilmente olvidable intervención de hace unos meses. Los venezolanos que le dicen dónde van las tildes se equivocaron de modo craso creyendo que era buena idea juntar el capital político del mandatario con una idea impopular y con una verborrea impúber. Esa noche fue el Waterloo del bitcóin.

Y en tercer lugar, Bukele tomó esta decisión como si El Salvador fuese un reino, no una República, como si en el territorio sólo hubiese súbditos suyos y no una sociedad pujante, heterogénea, con mucha gente capaz y preparada que pudo cuestionar sólidamente sus argumentos o ampliar su perspectiva. Pero desde que tiene la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia repleta de aduladores, Bukele ya no considera preciso ni siquiera por aburrimiento escuchar a nadie. Enamorado de su voz, no de su conciencia, observa el reloj acercarse a la hora nona en la que hundirá la economía en un desconcierto terrible; observa hundido en un mutis irresponsable, que lo pinta cada vez más crudo como apenas un personaje, no como un líder.

Quizá una vez el bitcóin entre en vigor, la unanimidad que el presidente ha perseguido de manera denodada se le haga realidad, pero no será del signo que se imaginaba.