Cuentos Chinos y platos rotos

El partido comunista chino debe indemnizar al mundo por su negligencia grosera en causar esta pandemia cargada de dolor, sufrimiento y una crisis de escala de una guerra mundial. Señalar la negligencia en el manejo de esta situación no es racismo. Aplaudirle al partido comunista chino por haber contenido virus en marzo de 2020, vanagloriándolos como experta en el manejo del problema, es ignorar los hechos. La realidad es que la pandemia que vivimos, que nos tienen encerrados, surge de la forma inaceptable, irresponsable y culpable con la que el partido comunista chino manejó la situación en los meses de noviembre, diciembre y enero.

El Dr. Wenliang (QEPD) el 30 de diciembre de 2019 advirtió del brote de una enfermedad similar al síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en Wuhan. De forma irresponsable, el régimen comunista dictatorial ignoró los señalamientos que estaban muriendo personas, los cubrió con historias falsas e ignoró las realidades de sufrimiento por enfermos del COVID-19. Lejos de escuchar al Dr. Wenliang, lo amedrentó con amenazas legales. Pero sobre todo, el gobierno de China ignoró que no vive en una isla, y que sus acciones (y omisiones) repercuten no solo a sus nacionales, sino al mundo entero.

Autoridades chinas: ¿Qué acaso olvidaron que viven en un mundo globalizado? ¿Qué acaso, desde su pedestal de oro en sus palacios infinitos, no pudieron prever que la enfermedad se esparciría como fuego en bosque? ¿Qué no era previsible que la gente viajara a otros países?

El 17 de noviembre (SCMP) es la fecha cuando surge el primer caso, los cuales se siguieron reportando en diciembre y en enero. ¿Cómo ignoraron todas las señales? ¿Qué acaso no era razonable que un brote de enfermedad como el SARS –que inició en China– volviera a ocurrir? ¿Qué no era previsible el surgimiento de una pandemia de este tipo? En octubre de 2019, se llevó a cabo el simulacro "EVENT 201" en donde se predijo que ESTA PANDEMIA podría ocurrir. ¿Cómo no era previsible que las cosas se salieran de control? La gravedad nada más empeora cuando uno revisa uno de los participantes del simulacro, el director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (con sede en Pekín). ¿Es razonable y esperado que una potencia mundial como China tomara medidas para contener el brote de una enfermedad mortal en noviembre, diciembre y a inicios de enero? Por supuesto que es razonable aquí y en la China.

Este será un caso de discusión por décadas y así como el tratado de Versalles impuso sanciones a Alemania tras la Guerra Mundial, China deberá pagar los platos rotos a El Salvador, Italia... y a las decenas de naciones que están sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad del partido comunista. Que se dejen de "Cuentos Chinos" y dejen de andar recetando sus recetas para instalar ciberdictaduras (con su sistema de crédito social y cibervigilancia) y preparen la billetera.

PD. El 18 de marzo, la representación diplomática china, en "solidaridad" con El Salvador, "donó" $250,000 para "sumar nuestro esfuerzo en la lucha contra la pandemia". Si realmente es solidaria, China deberá poner el monto restante para alcanzar los $450,000,000 que el gobierno de El Salvador deberá desembolsar para que nuestra gente pueda sobrevivir en este encierro de 30 días.

Fuentes: Lancet (18 de febrero, 2020); NYT (22 de enero, 2020).