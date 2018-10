Cuesta que hagan el trabajo... pero...

Una y otra vez debe repetirse que las instituciones las hacen las personas que trabajan en el marco de su misión para lograr sus objetivos y aportar al desarrollo nacional en los distintos ámbitos... lo económico que es fundamental, lo social que es indispensable, lo cultural que es base para la cohesión social y lo institucional que es determinante en el Estado de Derecho.

Una y otra vez reconocemos que nuestro sistema político y nuestra democracia se basa en el pluralismo de pensamiento, de ideología y de tendencias en diferentes partidos políticos. Tienen que ser diferentes para que los ciudadanos tengamos opciones para seleccionar, para organizar, para participar y para elegir. Y tenemos que confiar que los partidos saben elegir a los mejores, para que sean capaces de representar nuestros intereses dentro del gobierno. Esto genera mucha frustración.

Una y otra vez nos damos cuenta de que los que dicen representar nuestros intereses tienen poca voluntad y hasta incapacidad para cumplir con lo que la ley les manda; nos damos cuenta de que lo que juraron respetar, la Constitución de la República, no fue más que una excusa para llegar al puesto. Luego se olvidan de respetar leyes y procedimientos. Esto genera mucha frustración.

Llevamos más de 100 días y posiblemente tendremos más, sin que el Estado de Derecho y la forma de gobierno establecida en la Constitución de la República funcione. Nuestros representantes en la Asamblea Legislativa han sido incapaces de decidir sobre la lista de candidatos propuestos. El proceso se mejoró y se supone que llegaron a la Asamblea Legislativa candidatos que cumplen con los requisitos legales establecidos. Y allí pasaron el filtro final. Hay frustración porque no han sido capaces de decidir.

El proceso que impulsaron en la Asamblea Legislativa mejoró a presión de la opinión pública, pero no hay resultados. Esto es criticable porque han dejado a cientos de ciudadanos sin amparo constitucional. Esto es criticable porque el Gobierno no funciona como lo establece la Constitución de la República.

No está previsto legalmente qué hacer en los casos de irresponsabilidad, evidente y comprobada, de los diputados de todos los partidos políticos, por incumplimiento de atribuciones. El "consuelo" es cobrar la factura en las urnas, pero ¿es insuficiente? No es primera vez que los representantes de los intereses de la gente de diferentes departamentos irrespetan la Constitución de la República. No es primera vez que demuestran la incapacidad de tomar decisiones siguiendo los procedimientos y tiempos establecidos legalmente.

Pero... ¿puede hacer algo el fiscal como responsable de defender los intereses de la sociedad? Seguramente la respuesta es no, especialmente cuando se acerca el momento de una nueva elección. Los ciudadanos podemos criticar, proponer y exigir una y otra vez pero nada pasa. Estamos a merced de la capacidad de negociación y decisión de los que dicen representarnos. Hay que confiar, pero con más de cien días de atraso... hay frustración y desconfianza.

Estamos en plena campaña electoral. Estamos arrastrando importantes investigaciones vinculadas a la corrupción que deben continuar para profundizar cada uno de los casos y procesarlos debidamente. El compromiso de los que nos representan en la Asamblea Legislativa de erradicar la impunidad en nuestro país se hará evidente con la elección del fiscal. Ojalá que reelijan al actual para que no tengamos borrón y cuenta nueva.