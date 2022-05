¡Cuidado! Que la función política no nos quede grande

Cuando se llega a un mando político, ¿a quién se sirve? ¿Al pueblo, a sus ciudadanos o a sillas preferenciales? ¿Cuál es el tiro al blanco estratégico y curioso o con qué intenciones llegamos al púlpito que se nos ha confiado? No es un juego de mesa para apostar, sino bisagras que se tienen que ir hilando, con el fin primordial de poner las piezas en su justo sitio, pero sin arramblar a las fichas buenas o mucho menos adjudicarles situaciones que por su naturaleza no corresponden.

Si de batallas hablamos, miremos la guerra que en nuestro mundo estamos. Douglas Feith, quien fungió como asesor del Pentágono (sede del Departamento de Seguridad y Defensa de Estados Unidos) en el período de 1982 a 1986, ha hecho resonar hasta la actualidad las siguientes palabras: "no queremos que un país poderoso, sencillamente conquiste otro país". No solo en Europa estamos en disputa; sino también en Oriente Medio y ¿por qué? Simplemente porque se personifica lo malo y es que algunos imponen la paz, por medio de la fuerza; logrando así enemigos en potencia, en lugar de buenos aliados.

Es necesario tener sumo cuidado. Ninguna población en ninguna parte del mundo quiere extremismos, lo único y mínimo solicitado es un estable porvenir; no doctrinas ideológicas de una u otra parte, que lleguen a convertirse en una doctrina de Estado, parecida a un sectarismo político.

Como plasman ciertos textos históricos: "para conocer al Reinado o a los gobernantes, hay que pertenecer al pueblo" (y por supuesto conocerle); ya que las personas piden no ser oprimidas. Para evitar una guerra dentro de todos los términos posibles, no se debe permitir que el desorden siga su curso y esto incluye ceder o no a ciertas circunstancias, que puedan cesar dicha tensión.

El orden inicia desde el jefe en mando. Si el pueblo no acoge al gobernante o presidente, no será querido, ni temido ni salvado de su título, por nada ni nadie. La política tiene extremidades superiores e inferiores y los pies los debe tener ubicados sobre la tierra, sobre cemento, no sobre lodo: porque de lo contrario, su gente e incluso el líder podrían perecer.

Desde los comienzos de las jerarquías en la política, han existido mandos que han querido edificar una llamada "arquitectura política ideológica", hasta el punto de influir o manipular sutilmente en las opiniones, posiciones y estilos de vida de las masas; creando una "comunidad estatal", la cual muchas veces puede ser fácilmente inducida o manejada.

Cuando entra la seguridad del poder, también puede colarse la semilla del cataclismo, donde el único y supuesto medio seguro para gobernar y tomar una nación que ha sido libre, soberana e independiente es la destrucción de ella misma, por otras manos. Abstenerse de lo ajeno es una de las mejores claves para la estabilidad política, social y económica.

Ceñirse a un partido suele parecer casi siempre lo más conveniente, que permanecer neutral o tomar elementos característicos de uno y otro. Sin embargo, hay que elegir bien quiénes, debido a que en un momento dado, de esos sujetos no se disponen por diversos motivos o conveniencias.

De la destrucción, jamás pero jamás florecerá una buena creación, para un nuevo beneficio o poderío propio. Por consiguiente: "la libertad cuando empieza a echar raíces es una planta de rápido crecimiento", tal como lo afirmó el expresidente y primer jefe en Mando de Estados Unidos (quien lideró la independencia del país norteamericano): George Washington.