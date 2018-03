¡Cuidado con el alcohol!

Lee también

Pero antes de que lo hagan sería bueno que sepan que, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol es el tercer asesino del mundo después del cáncer y de las enfermedades del corazón. Sin embargo, es una droga tolerada, por nuestras leyes y por nuestras autoridades.También es la droga más utilizada en nuestra sociedad, quizás porque la gente cree ingenuamente que es para hacer amistades, para aliviar las penas o para hallar ánimo y así poder afrontar los problemas de la vida y el estrés. Pero lo que la gente no sabe es que el alcohol no solo produce un hábito o una adicción, sino que una enfermedad muy compleja que se llama alcoholismo y que se debe a varias causas: la genética, la social, la psicológica, la sociológica, la bioquímica, etcétera, y si una o varias personas toman alcohol muy seguido, con el tiempo pueden llegar a desarrollar la enfermedad del alcoholismo y eso les puede causar muchos problemas, porque el alcohol trastorna la mente de las personas y ya tomados vienen los pleitos, las lesiones, las enemistades, los accidentes de tránsito e incluso la muerte.De acuerdo con las ideas del científico alemán-austriaco E. M. Jaellineck, el alcoholismo no es un simple vicio sino que es una enfermedad mental y orgánica incurable, que tiene síntomas, es progresiva, es insidiosa, es de fatales consecuencias y solo tiene tres caminos: la cárcel, la locura y la muerte.También y gracias al tratamiento que le dio el gran psicólogo-psiquiatra alemán-suizo Karl Gustav Jung, a un enfermo alcohólico estadounidense llamado Rowland Hazard, allá en Suiza, en 1930, descubrió que el alcoholismo tenía una causa espiritual. Es decir, que descubrió que también era una enfermedad espiritual y allá, por 1935, la naciente sociedad de los Alcohólicos Anónimos (AA) en Estados Unidos también comenzó a hablarles de ello a sus miembros.