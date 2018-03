Cuidado con los dueños de lo ajeno

Lee también

Recientemente fui víctima de uno de esos ladrones cuando caminaba en una de las calles del populoso barrio de San Jacinto, cayendo en sus garras y de repente me empezó a hacer preguntas las cuales respondí con sinceridad, sin imaginarme sus malas y perversas intenciones, habiendo logrado su nefasto objetivo consumió el asalto.Mi llamado a los apreciables lectores de LA PRENSA GRÁFICA y por supuesto a la ciudadanía honrada y trabajadora, cuando alguien se le acerque y haga preguntas como: ¿Usted se llama fulano de tal?, ¿tiene amigos o familiares en Estados Unidos?, no contesten, haga caso omiso, porque esa es la estrategia que usan para convencer a sus víctimas, diciéndoles que les tienen un paquete que sus familiares les envían.Por lo tanto, amigo lector y ciudadanía en general, cuando caminen por las calles de nuestra ciudad, no se distraiga, no haga caso a los saludos y sonrisas, ni mucho menos se detenga a platicar con extraños.