Cultura del chantaje

El sinónimo de este término es extorsión. Y esto, según la Real Academia Española, significa "presión que se ejerce sobre alguien, mediante amenazas, para obligarle a actuar de determinada manera y obtener dinero o beneficios".

Esta práctica es inapropiada y tiene consecuencias legales, aunque la tentación generalizada sea relacionarlas con prácticas descritas en la ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales. Lo que se vive y se conoce demuestra que se recurre a esta práctica cuando no hay diálogo, se acaba la argumentación y las razones fundamentadas y creíbles.

La presidencia de la república y su grupo cercano quieren cuarentena generalizada, con emergencia incorporada. Con esto pretenden continuar gastando millonarios recursos del pueblo sin plan, sin clara orientación y sin rendición de cuentas. Las experiencias previas de cuarentena y emergencia basadas en la ley establecieron requisitos al Órgano Ejecutivo para ejecutar los millones aprobados por la Asamblea Legislativa que no se cumplieron.

Con la aprobación de los recursos de parte de la Asamblea Legislativa, iniciaron a gastar y a repartir a diestra y siniestra incluyendo bonos. La presidencia destacó la asignación de bonos para los profesionales de salud, como incentivo y compensación a su desempeño profesional. Nadie sabe cuándo se los dieron ni en cuánto salió la factura.

La expectativa y gratitud de los profesionales se manipula con fines políticos. Desde el Órgano Ejecutivo se busca chantajear al Órgano Legislativo para que apruebe una cuarentena generalizada, cuarentena que violenta los derechos fundamentales y que fue objeto de sentencia desde la Sala de lo Constitucional. Por eso sacaron a los profesionales de salud sindicalizados a protestar, en contra de toda lógica sanitaria, con pancartas y consignas inapropiadamente dirigidas en contra de la Asamblea Legislativa.

Es una pena que estos sindicalistas no cuenten con suficiente información o que distorsionen la información. Parece que no quieren darse cuenta de que el impedimento para hacer efectivo el pago del bono está en el mismo Órgano Ejecutivo. Hay que solicitarle y hay que exigirle que cumpla con el mandato legal. Ningún funcionario puede ni debe salirse del marco legal que rige sus actuaciones. Así lo establece la Constitución de la República.

Los casos de búsqueda de beneficio particular mediante el chantaje abundan. Los prestatarios del servicio público de pasajeros concesionado están presionando al gobierno para que les incremente el subsidio por unidad. Y quieren un incremento millonario para unidades de transporte chatarra que representa un atentado a la vida de los usuarios. Los empresarios también están presionando para que les autoricen incrementar la tarifa por el servicio. Incremento al que aspiran sin compromiso alguno por mejorar ni la calidad, ni las condiciones en las que prestan el servicio.

Las concesiones están en el marco de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente desde noviembre de 1995 y su respectivo reglamento. El Viceministerio de Transporte, a través de la Dirección General de Transporte, es el responsable de la concesión de las líneas estableciendo requisitos y supervisando su cumplimiento. Los prestatarios del servicio son responsables de cumplir. Si no quieren o no pueden, tienen la libertad de renunciar a la concesión. El Estado debe velar por el bien común, y en esta coyuntura, ojalá que la cultura del chantaje desaparezca. No se vale que para unos se tolera y para otros no. ¡Ante la ley, todos somos iguales!