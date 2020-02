Creo que ya les he contado, que el gusanito de la publicidad me picó desde chiquito. Hipnotizado quedaba, por los mensajes en las vallas, cuando circulaba por la capital. Veía Tres Patines y las novelas con mi Papa Julio –"en blanco y negro", interrumpe la lorita Pepita (quien es más vieja que yo)... pero, lo que realmente me fascinaban eran los anuncios.

Mi pasión fue evolucionando, muy concentrado cuando la estudié en la universidad; divirtiéndome un montón, desde que la practico en la vida real (¡30 años!). He tenido el privilegio de practicarla, como anunciante y agencia; de renovarme. Tema para otro martes.

Me divierto practicándola, muy consciente de la enorme responsabilidad en mis hombros. Allá afuera, las marcas están en guerra, y la guerra no se gana solo con chispazos creativos y presupuestos ilimitados. Para conquistar las cumbres gemelas de la creatividad y la efectividad, también se necesita estrategia. Se necesita un profundo conocimiento de las 5 C: Categoría, Compañía, Competencia, Canales y Consumidor. Se necesita pasión, tanto del cliente, como de la agencia.

También se necesita audacia y precisión para que la idea estratégica mueva a los consumidores. Los mueva a dar likes, comentar, compartir y COMPRAR. Pero, los misiles digitales solo hacen comprar si su pólvora es contenido entretenido. Como afirma Fernando Sandoval, uno de los meros meros creativos del país, la publicidad tradicional está muerta.

No del todo. Con Fernando, nos quedamos con la boca abierta, por el poder de la televisión durante el Super Bowl. El 02/02/20, la TV impactó a 100 millones de cerebros (dos más que el año pasado), más de lo que logra la Champions, la final de la NBA, la Serie Mundial, los Juegos Olímpicos y ¡la Copa de la FIFA!

Es tanto el poder, que para entrar, a 200 millones de pupilas, la marca tiene que pagar $5.6 millones por un spot de 30 segundos. "Fuck!", sigue de malcriada la lorita. $435 millones facturó ESPN en 3 horas. ¡Pedí aumento Fernando!

¿Será efectivo? Si, y solo si, el contenido conquista las cumbres gemelas de creatividad y efectividad.

Muchas marcas le apuestan al humor y a los personajes (Cheetos, Mr. Peanut); otras a lanzar o impulsar productos y servicios (Cheetos Pop Corn, Coke Energy, Bud Light Seltzer, Alexa de Amazon). La industria automotriz le apuesta a influenciar una vital decisión de compra. Con razón es la categoría dominante en el Super Bowl. A mi criterio, evaluando los spots de este año, las marcas de carros no lograron coronar las cumbres gemelas.

Los que de plano, ni intentaron escalar, fueron los creativos de Trump y Bloomberg, más de lo mismo; aunque aplausos al discurso a la Nación de Trump, del día siguiente, sobre todo cuando ovacionó a Guaidó.

Sumémosle a los 100 millones de televidentes, los cientos de millones de terrícolas que ven los mensajes en su teléfono. Uyy, yo de cliente me aseguraría estar trabajando con la agencia adecuada.

Mi spot favorito fue el de los creativos y estrategas de la agencia David para Budweiser (la Pilsener gringa) pues, aun no siendo gringo, me tocó por la forma en la que los típicos gringos hacen cosas extraordinarias, y lo celebran con la típica cerveza de USA.

Mentiras: mi favorito fue el halftime show de Colombia y Puerto Rico, conquistando USA y las redes sociales del mundo entero, con las caderas, y lengüetazos, de la súper Shakira; y el baile de poste, y el Let’s Get Loud, de la cincuentona JLO. ¡Cuerpazo de triatleta!

"¡Qué vulgar!" exclamaron las Dignas, pero lo que no saben es que no es vulgar; es papa con sal; es sensual. Mejor vean lo que hay más allá de la lengua, las caderas y el poste: Un rotundo ¡no! a enjaular a nuestros niños en la frontera; un ¡calmate Trump!; ¡el orgullo latino en su máxima expresión! La lorita aplaude con su pezuña y saca la lengua como la Shakira.

No me aguanto por mover el esqueleto con el halftime show 2021, el fútbol me puede valer (si anantes entiendo el nuestro). Pero antes, seguiré inmerso en mi pasión, enfocado en mi misión de conquistar muchas cumbres gemelas.

¿Quién me acompaña?