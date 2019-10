Si tenemos que escoger una sola cosa que puede hacer una diferencia mayúscula, una diferencia relevante, de calidad en la vida de El Salvador y los salvadoreños, es cumplir la ley. Cumplir todas las leyes, de la más leve a la más grave, desde no tirar basura en la calle, leve, a no violar la constitución, la ley suprema que nos rige, grave.

Para lograr ese salto de calidad en nuestro destino, debemos cumplir las leyes todos, desde el ciudadano más humilde, hasta el rico y poderoso, la deben cumplir los funcionarios, alcaldes, diputados y ministros, el presidente de la república. Mientras más alto es el cargo del funcionario, mayor es su responsabilidad moral, pues su ejemplo al violar la ley tiene un efecto altamente multiplicador, "si este lo hace por qué no yo" es la máxima que puede derivarse para los ciudadanos como efecto por la violación de la ley por gente en altos puestos.

Los funcionarios son seres humanos, con los mismos defectos y debilidades que todos. Una debilidad común a la que escapan solamente los de ética muy fuerte, responsabilidad excepcional y pies sobre la tierra, es la de cambiar su "chip" al llegar a un puesto público. Al tener algo de poder, con frecuencia se le sube a la cabeza el mismo y puede comenzar a pensar que por su puesto son diferentes y no están en la misma condición de los ciudadanos comunes, consecuentemente pueden no aplicarles las mismas reglas, no aplicarles la misma ley, o no de la misma forma, que es un escape a buscar romper la ley.

Mientras más alto el cargo, mientras mayor poder tiene, ese sentido de excepcionalidad se vuelve mucho más agudo, comienza con cosas pequeñas y no pasa nada... generalmente a su alrededor hay empleados y cercanos que lo adulan, lo alaban y no se atreven a contrariarlo... eso solamente contribuye a aislarlo de la realidad y a creerse en serio que no tiene por qué cumplir las leyes o encuentra forma de darles vuelta en la interpretación y se salta la barda. Para cualquier funcionario en cualquier posición ese primer paso, esa primera vez, esa primera violación, puede ser el inicio de un camino complicado del que ya no puede regresar, a veces es el principio del fin.

Desafortunadamente, en nuestro país el cumplimiento de la ley no está metido en el ADN de la mayoría, desde tirar basura a la calle, a pasarse el semáforo en rojo si no hay policía, para adelante. En criminología un axioma es que la posibilidad de que la gente cometa delitos, viole la ley, es directamente proporcional a la posibilidad de ser encarcelado, enjuiciado y pagar pena, ya sea multa o cárcel. En el país desafortunadamente es muy bajo. Curiosamente en el alto nivel, aunque de manera imperfecta quizá, sí ha funcionado, hay un presidente y su equipo presos y otro presidente fugitivo, que tarde o temprano caerá.

Hay muchos preocupados por las aparentes y las claras violaciones a las leyes por parte del presidente actual, de diversa naturaleza, a lo que no nos meteremos en detalle. Un diputado dijo que hasta que la ANEP no se ponga las pilas, seguirán con las violaciones. Nada más equivocado.

La ley la hacen cumplir las instituciones, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, jueces, Procuradurías...

Si alguien considera que funcionarios o el presidente violan la ley, pongan demandas, ante la Sala de lo Constitucional, la de lo Contencioso Administrativo, la Fiscalía, misma que podría actuar de oficio.

Cumplir la ley nos puede llevar a otro nivel.