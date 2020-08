Cumplir su deber

Los Estados como los relojes funcionan bien cuando sus piezas cumplen para lo que fueron diseñadas, si funcionan bien el reloj hará lo mismo, si una o varias piezas no caminan o hacen diferente de como corresponde, el reloj se para.

Los Estados al igual que los relojes requieren para buen funcionamiento que los funcionarios cumplan su deber, el que juraron cumplir los que juramentan, lo que está diseñado los nombrados que no requieren juramentación. La Constitución manda que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les manda, nada más, y que deberán cumplir con las funciones estipuladas.

Hay entonces dos tipos de faltas que pueden ser igualmente dañinas para el funcionamiento armónico del Estado, como el pecado, por acción y por omisión. Desafortunadamente en nuestro caso hay abundantes casos de malas prácticas que pueden ser conductas delictivas.

La mayor cantidad de violaciones en estos días las cometen funcionarios del Ejecutivo, del presidente mismo hacia abajo. Sistemáticamente el señor Bukele y muchos de sus ministros actúan pasando sobre la ley sin disimulo. Desconocen la ley y a quienes les corresponde ser contrapeso y lo manifiestan pública y expresamente.

Sus ataques, insultos y amenazas veladas a la Sala de lo Constitucional (si fuera dictador los fusilaría a todos) y sus maniobras para que las sentencias no tengan vigencia oportuna así lo muestran aunque declaren que acatarán sus sentencias. Igualmente violan constantemente la ley al hacer compras de manera irregular, con sobreprecios evidentes que dan lugar a pensar en corrupción, compras y contratos a funcionarios y parientes, a veces sin que lo comprado aparezca.

Otra línea de violación a las leyes es su manifiesta negación a rendir cuentas a quien corresponde, desde la Corte de Cuentas a la que en reportaje de este día, el ministro Anliker los ha evitado y burlado su autoridad al no dar cuentas, o al no comparecer a la Asamblea a citatorios de la misma o evadir responder lo preguntado, o dar cuentas en una hojita de papel o una captura de pantalla.

El pecado más grande fue la intervención militar de la Asamblea el 9F, golpe de Estado fallido según la mayoría, y la semana pasada, la forma en que en su interpelación el ministro de Defensa no respondió a lo preguntado. Según los juristas, ambos tienen motivo para ser encausados por diferentes delitos. Pregunta un ciudadano en TV si existe posibilidad de que eso suceda a cualquiera de los dos o a los dos.

La respuesta es que con el fiscal actual eso se ve imposible, su pasividad que en oportunidades puede caer en complicidad o encubrimiento, según lo señalan organizaciones de abogados y fundaciones que velan por la transparencia.

El caso de mayor trascendencia en no cumplir por omisión corresponde al fiscal Melara, ignorancia casi absoluta de acciones que le corresponde cuando se trata de posibles infracciones del Ejecutivo. En algunas oportunidades no actúa para nada o no convincentemente, frente a denuncias de violaciones a derechos, de corrupción y del pecado grande, en otras que le correspondería actuar de oficio ni siquiera aparece.

El fiscal peca abundantemente por omisión y sus pecados no son cualquiera, ni de poca importancia para el funcionamiento del Estado, nadie más que él es el responsable de perseguir y detener los supuestos delitos. Es el cuello de botella para que la justicia funcione.

Por eso hay un movimiento fuerte en la Asamblea promoviendo su destitución.