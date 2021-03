DACA, TPS y Maximiliano Hernández Martínez

Luego de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para legalizar definitivamente la situación de los protegidos por el DACA y TPS, se han puesto las esperanzas en el Senado para que lo ratifique y se convierta en ley con la sanción presidencial. Se cuenta con los votos de los demócratas, falta por ver el apoyo de los republicanos, que responden más a la línea de los que muestran su hostilidad al inmigrante no blanco. Creo oportuno mencionar que muchos salvadoreños proclaman su adhesión a Trump, aunque nos señalara que somos un país de m... Arguyen que es la realidad, entonces por qué molestarnos por decirnos la verdad. Que así es nuestro pueblo, falto de cultura, como se dijo por el desorden en la entrega de los $300.

Nos sentimos mal con justa razón por la discriminación hacia los latinos, pero si examinamos nuestra historia veremos que aquí también nos alejamos del sentido humano de la igualdad. El 15 de mayo de 1936 se emitió por la Asamblea Legislativa de partido único, el decreto 49 sancionado por el presidente Hernández Martínez, que prohibió en el art. 1 "el establecimiento de almacenes, tiendas, pulperías, talleres, fábricas industriales e industrias agrícolas que sean de propiedad o que sean regenteadas por personas que pertenezcan a las razas árabe, palestina, turca, china, libanesa, siria, egipcia, persa, hindú y armenia, aunque estén nacionalizados". Me sorprende que llevara la refrenda ministerial de Max Patricio Brannon –hermano de Claudia Lars– por ser este un estudioso del Derecho Administrativo. Dicho decreto presentaba varias fallas: 1) era discriminatorio para un sector, porque gringos, sefarditas o de la "pérfida Albión" sí podían venir a hacer de las suyas. O japoneses, porque no los incluía. 2) La raza es cada uno de los grupos en que se divide la especie humana, considerándose la principal clasificación la que divide en: blanca, amarilla, negra y cobriza, con sus subdivisiones; pero no existe raza turca, ni egipcia, esas son nacionalidades. 3) Aun siendo salvadoreños se daba la prohibición. A la luz de la Constitución actual, sería inconstitucional pues para el goce de los derechos civiles no pueden establecerse restricciones en diferencias de nacionalidad o raza. También se prohibió el ingreso de negros, pero no por el decreto citado. La prohibición fue anterior, por medio de decreto legislativo de 12 de junio de 1933.

El antirracismo pues lo tuvimos en nuestro país en tiempos de MHM, lo cual algunos lo consideran como positivo porque protegía los intereses de nuestros nacionales. La verdad que no sucedió así, lo cual lo explica Juan Mario Castellanos en su libro "El Salvador 1930-1960", ya que no mejoró la producción artesanal y manufacturera, al no recibir mayor apoyo, saliendo gananciosos los grandes importadores extranjeros de bienes de consumo y representantes de esas casas, llevando a que algunos economistas denominen esas medidas como "el desarrollo del subdesarrollo".

Debemos apuntar también que mientras nos sentimos mal cuando en EUA discriminan a los nuestros, nosotros acá tronamos a veces contra los inmigrantes que han adoptado nuestra nacionalidad. Se les dice: fuera, ándate a tu país, o hay que eliminarlo. Leídos los principios de igualdad, lo mismo vale un salvadoreño naturalizado en EUA, que un kurdo o vasco nacionalizado en El Salvador. Es importante tomar en cuenta que tomar el camino de discriminar es peligroso y se atenta contra el valor de la dignidad humana. Hay que acatar los principios humanísticos.