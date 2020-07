¿DUL o Shit Hole Country?

Dolió ver en las noticias a nuestro pulgarcito ser llamado "shit hole country". ¡Debemos estar bravos con nosotros mismos y sentir vergüenza, reaccionar internamente y proponer algo para quitarnos esta marca país! Estamos en otra encrucijada salvadoreña histórica, ya que o seguimos igual, o tomamos acciones con las cuales seremos recordados en la historia de las naciones.

Así que aquí va mi propuesta inicial para darle un giro a la marca país actual. Walt Disney dijo: "Puedes soñar, crear, diseñar y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para convertir el sueño en realidad". Se puede utilizar la filosofía de Amazon "Working Backwards", la cual viene siendo una re-ingeniería al revés. O usar el método Steve Jobs cuando soñó el iPhone. Jobs primero pensó lo que un teléfono debería hacer, le dio características nunca antes pensadas por los fabricantes de celulares, y fiel a su lema de que "la meta nunca es destronar a la competencia, o de hacer mucho dinero. Es hacer la cosa más grande posible, aún más grande". ¿Será posible hacer de El Salvador algo aún más grande? Definitivamente SÍ. Por tanto, ¿cómo debe ser El Salvador del futuro en que las personas sueñen desear venir a vivir?

Hay salvadoreños en muchos países y rincones del mundo, ya sea que emigramos por un sueño, por amor, por necesidad, siguiendo nuestra curiosidad por tener más conocimiento y conocer más gente, o por tener esa sangre errante o nómada.

Propongo hacer una encuesta entre ellos y preguntarles sobre las cosas buenas de las grandes naciones del mundo y que nos cuenten sus sueños y pesadillas, sus realidades y ambiciones, sus pasiones y búsquedas por la excelencia, de las arquitecturas vistas, de las ingenierías que funcionan hoy y tienen un gran futuro, de las culturas que los han impresionado por el desarrollo humano y bienestar material y espiritual, de lo que han visto que funciona bien. Podemos hacer un modelo palpable que nos sirva de derrotero.

Lo anterior es la parte fácil. Lo difícil será hacer el "working backwards". Hay que hacer labor de ventas, sí –vender el sueño a todo salvadoreño, residente o hermano lejano, y decirle que el producto final no lo veremos nosotros, sino las generaciones futuras, y ellas también tendrán que aportar. Y si no construimos ese sueño, no llegaremos nunca a tener un Disney World para disfrutar.

Toda acción política, económica, social y burocrática puede ser medida y comparada con ese derrotero, simplemente haciendo la pregunta: "¿Y cómo esa propuesta nos acerca al sueño que queremos construir?" Si la respuesta nos aleja, ahí muere –excluyente el método por su simplicidad. Si nos acerca, la siguiente pregunta debería ser: "¿Cómo logramos hacer más rápido esto para llegar pronto al sueño salvadoreño?"

Es un ejercicio sencillo, pero requiere de mucha disciplina (mucha falta nos hace) para lograr enfocar a todos hacia una vida mejor.

Muchos compatriotas fueron a buscar el "Sueño Americano" porque sintieron que no lo podían obtener en nuestra patria –los más abandonados en su mayoría. Es momento de no volver a repetir los errores del pasado con las generaciones que todavía viven aquí. ¡No más shit hole country!, es hora de seguir el sueño salvadoreño de DIOS UNIÓN LIBERTAD, y educar para crear riqueza y bienestar, y llegar a tener un lugar respetable entre las naciones.

Hay que hacer las cosas que son moralmente correctas y justas, de lo contrario nos haremos insensibles ante el dolor de los demás, y así no lograremos nunca construir un país de primer mundo.